Na kom mestu se nalazi Univerzitet u Beogradu na Šangajskoj listi

Univerzitet u Beogradu (UB) nastavio je da beleži značajne rezultate na globalnom nivou, pozicionirajući se među najbolje rangirane institucije u čak 18 naučnih oblasti na najnovijem međunarodnom istraživanju ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2025, saopštio je Univerzitet.

- Metodologija rangiranja i ove godine je zasnovana kako na broju naučnih radova koji su objavljeni u časopisima ubrojanim u prvu četvrtinu prema bibliometrijskom faktoru uticajnosti za određenu naučnu oblast na referentnim listama, tako i na vrednovanju akademskog uticaja nastavnog i naučnog osoblja. I pored tako strogih kriterijuma, od ukupno 57 naučnih oblasti, koliko obuhvata klasifikacija koju primenjuje ovo istraživanje, Univerzitet u Beogradu je, na osnovu pokazatelja vezanih za naučni rad svojih nastavnika, istraživača i saradnika, visoko ocenjen u 18 oblasti.

U okviru polja prirodno-matematičkih nauka, Univerzitet u Beogradu je rangiran u sledećim oblastima:

UB je među najbolje rangiranim institucijama u čak 18 oblasti Foto: Zorana Jevtić

• Matematika (između 151. i 200. mesta u svetu);

• Fizika (između 301. i 400. mesta u svetu);

• Hemija (između 301. i 400. mesta u svetu).

Rang u okviru tehničkih polja

• Energetika (između 201. i 300. mesta u svetu);

• Inženjerstvo vodnih resursa (između 201. i 300. mesta u svetu);

• Nauka o hrani i tehnologija hrane (između 101. i 150. mesta u svetu);

• Hemijsko inženjerstvo (između 201. i 300. mesta u svetu);

• Metalurško inženjerstvo (između 76. i 100. mesta u svetu);

• Veštačka inteligencija (između 301. i 400. mesta u svetu).

Polja bionauka

• Biologija (između 201. i 300. mesta u svetu);

• Poljoprivredne nauke (između 201. i 300. mesta u svetu);

• Veterinarske nauke (između 101. i 150. mesta u svetu).

Medicinske nauke

• Klinička medicina (između 301. i 400. mesta u svetu);

• Javno zdravlje (između 201. i 300. mesta u svetu);

• Stomatologija (između 201. i 300. mesta u svetu);

• Farmacija (između 201. i 300. mesta u svetu).

Društvene nauke

• Obrazovanje (između 401. i 500. mesta u svetu);

• Psihologija (između 301. i 400. mesta u svetu).