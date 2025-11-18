Slušaj vest

Nastavnica srpskog jezika i književnosti u jednoj osnovnoj školi u Obrenovcu nedavno je svojim postupkom zadivila sve zaposlene u toj ustanovi, ali i ceo grad, kada je pokazala kako zapravo treba da se ponaša jedan prosvetni radnik i svojim gestom zadala ozbiljan zadatak, kako svojim kolegama, tako i svima nama.

O njenom dirljivom gestu piše se uveliko na društvenim mrežama, a gde je objašnjeno kako je nastavnica Marija pomogla jednom svom učeniku koji se našao u nevolji.

Kako piše na Instagramu izvesni Miodrag, Marija je jedan od nastavnica koji su jako posvećeni svojim učenicima, često se njima bavi, kao i njihovim problemima.

"Pomaže im privatno i tu je uvek da ih sasluša. Jedan učenik je došao u školu, a majka ga je ošišala kod kuće. Svi su mu se smejali, podrugivali i dobacivali. Učeniku je bilo jako neprijatno i držao je kapu na glavi na časovima i u hodniku za vreme malog odmora.

Nastavnica Marija, koja nikada nije dozvoljavala nepravdu, nakon časova ga je odvela kod frizera i rekla frizeru da ga ošišaju najbolje što umeju.

Kada je video sebe u ogledalu nakon šišanja učenik nije mogao da sakrije osmeh i oduševljenje, a nastavnica Marija Živanović je dobila pregršt pohvala na svoj račun.

Potrebno nam je više ovakvih ljudi", piše na Instagram nalogu korisnika pod nazivom "miodrag.t88, a koji je i podelio fotografiju pomenute nastavnice koja je zadivila Srbiju.