Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je danas infrastrukturne radove na obnovi postojećih i izgradnji novih kapaciteta za smeštaj i rad pripadnika Vojske Srbije u kasarni „Stefan Nemanja“ u Raški.

Komandant 21. pešadijskog bataljona potpukovnik Aleksandar Simić referisao je ministru odbrane o nameni objekata na kojima se izvode radovi i njihovom značaju, kao i o zadacima i stanju u jedinici.

Foto: Ministarstvo odbrane

Tom prilikom, ministar Gašić sagledao je dinamiku i stepen realizacije infrastrukturnih projekata i istakao važnost ovakvih ulaganja.

- Realizacija infrastrukturnih radova u kasarni „Stefan Nemanja“ još jednom pokazuje posvećenost Ministarstva odbrane i Vojske Srbije unapređenju uslova života i rada naših vojnika. Ulaganjem u savremene smeštajne kapacitete i pouzdanu infrastrukturu stvaramo temelje za još snažniju, spremniju i efikasniju Vojsku Srbije – rekao je ministar odbrane.

Foto: Ministarstvo odbrane

Ministar Gašić obišao je objekte za smeštaj i rad pripadnika stalnog sastava i vojnika na služenju vojnog roka, na kojima su izvršeni radovi investicionog održavanja, kao i objekte na kojima su radovi u toku.



Radovi između ostalog obuhvataju kompletnu zamenu krovne konstrukcije, stolarije, zidnih i podnih obloga, uređenje sanitarnih čvorova, kompletnu zamenu vodovodnih, elektro i gromobranskih instalacija, klimatizaciju prostorija, kao i popravku trotoara oko objekata i izradu kanala za odvodnjavanje padavina.

Foto: Ministarstvo odbrane