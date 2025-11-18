Slušaj vest

Nakon kratke i teške bolesti, u 88. godini života danas nas je napustio akademik Dragan Škorić, predsednik Akademijskog odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti i kopredsednik Nacionalnog tima za preporod sela Srbije. Akademik Škorić je, zajedno sa ministrom za brigu o selu Milanom Krkobabićem, pokretač preporoda sela Srbije. Neumorno je radio na očuvanju i razvoju ruralnih područja, verujući da je selo temelj identiteta i budućnosti Srbije.

Njegova višegodišnja upozorenja da nam sela propadaju i nestaju, prvi je primetio i uvažio ministar Milan Krkobabić. I tako je 2017. godine došlo do saradnje Akademijskog odbora za selo sa Kabinetom za regionalni razvoj i koordinaciju javnih preduzeća, a zatim i sa Ministarstvom za brigu o selu. Ta saradnja se smatra uspešnim obrascem saradnje države i nauke.

Akademik Dragan Škorić je zajedno s ministrom Krkobabićem predvodio Nacionalni tim za preporod sela Srbije, od njegovog osnivanja 2019. godine. Taj tim je sastavljen od 78 uglednih stručnjaka iz oblasti poljoprivrede, ekonomije, kulture, zdravstva i umetnosti. U okviru tog tima ukazivao je na neophodnost primene znanja kako bi se obezbedio održivi razvoj sela u Srbiji.

Aktivno je učestvovao u pokretanju i realizaciji svih programa Ministarstva za brigu o selu, među kojima se po rezultatima posebno izdvajaju program naseljavanja praznih seoskih kuća i obnova zemljoradničkog zadrugarstva.

Značajno je doprineo stvaranju Nacionalnog programa za preporod sela Srbije, strateškog dokumenta koji od 2020. godine predstavlja naučni putokaz za praktično delovanje u oblasti preporoda sela Srbije.

Akademik Dragan Škorić je rođen 1937. godine u Korenici. Kao profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, ostavio je neizbrisiv trag u obrazovanju generacija agronoma i istraživača. Njegov naučni opus obuhvata više od 400 naučnih radova i pet monografija. Ovaj genetičar svetske reputacije stvorio je više od 150 hibrida suncokreta, priznatih i primenjenih širom sveta.