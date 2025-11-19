Slušaj vest

U organizaciji Centra za mirovne operacije Vojske Srbije, u bazi „Jug“ kod Bujanovca otpočela je realizacija međunarodnog kursa za štabne oficire Ujedinjenih nacija koji pohađaju oficiri iz 11 država sa tri kontinenta.

Osim pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova, na kursu su i polaznici iz Azerbejdžana, Bangladeša, Belorusije, Egipta, Indije, Italije, Libije, Maroka, Turske i Francuske.

Oni će se tokom tronedeljnog osposobljavanja u našem centru obučavati za rad na štabnim dužnostima u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija u skladu sa važećim standardima i procedurama.

Foto: Ministarstvo odbrane

Ključne oblasti koje će izučavati jesu funkcionisanje integrisanih misija UN, proces planiranja u vojnoj komponenti i štabne funkcije i procedure. Biće im predstavljena i iskustava štabnih oficira iz aktuelnih mirovnih operacija.

Obuku realizuju predavači iz Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Centra za mirovne operacije iz Kazahstana, Crvenog krsta Srbije, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Visokog komesarijata UN za izbeglice i Dečjeg fonda UN u Republici Srbiji.