Slušaj vest

Nikšićanin Željko Matijašević uselio se u Osnovni sud u Pljevljima. Da, dobro ste pročitali! A ranije niste imali gde ni da pročitate!

Tamo je kročio sa šlemom, dvogledom i ćebetom, rešen da ostane sve dok ne istera pravdu u borbi za, kako nam objasni, milionski vrednu imovinu, koju nije uspeo da uknjiži zbog neobjašnjivog nestanka originalnih dokumenata iz žabljačkog katastra.

Skoro dve decenije vodi borbu za pravdu jer je, tvrdi, nestankom originala ostao bez prava na uknjižbu nasledstva i bez 14.800.000 evra od prodaje zemljišta, koliko je zvanično procenjeno da ono vredi.

1/5 Vidi galeriju Željko Matijašević zna kako da istera pravdu Foto: Privatna arhiva

Ne odustaje od svog cilja

U sudu je ostavio testament po kojem, kada se po njega povoljno okonča proces, sve prepisuje aktuelnim predsednicima SAD i Rusije - Donaldu Trampu i Vladimiru Putinu!

- Po povratku iz Švajcarske otkrio sam da mi je majka nasledila imovinu na Žabljaku. Reč je o 130.000 metara kvadratnih. Moja majka je bila naslednica, kao i baba i tetka, a ujak se najpre odrekao. To ostavinsko rešenje do sada nije sprovedeno. Ujak se u jednom trenutku predomislio, pa je nakon sedam godina bez podobne isprave knjižio imovinu koje se odrekao. To je stajalo do 2008, dok nije preminuo, i majka mi je ispričala da je ujak njoj pretio da će da mi naudi ako se prihvatim te imovine - započinje Matijašević:

- E sad, ja sam ušao u proceduru. Otišao sam u arhiv suda i uzeo sam komplet spise koje sam kopirao i platio taksu. Došao sam do ostavinskog rešenja. Kod moje pokojne tetke, koja je se odrekla, uzeo sam original rešenje. Na to rešenje nije bila udarena klauzula. Ja sam nakon toga na jedvite jade udario klauzulu pravosnažosti.

Nikšićanin se uselio u zgradu suda Izvor: Privatna arhiva

Obezbedio se

Prikupio je, kaže, kompletnu dokumentaciju i ušao u proceduru knjiženja.

- Jedan sudija, koji je kum mog ujaka, mene je zadržavao, a redovno knjižio ujakove naslednike. Nakupio sam 280 kilograma dokumentacije od 2008. godine do danas. Obraćao sam se svim ministrima, premijerima, predsednicima Vrhovnog suda, specijalnog odeljenja, i nikada me nisu udostojili odgovora. Na bezbroj krivičnih prijava uvek su me odbijali. Došao sam do toga da sam podneo i tužbu za naknadu štete. Nesavesnim radom su prekršili sve zakonske mere. Ne odustajem i teretim ih i dalje.

Željko kaže da od 2018. godine utvrđuje da mu kradu dokumenta i da nema originala.

- I evo 2025. godine su se pojavili originali, i to kad sam se uselio u sud! Odjednom se nešto pojavilo sa pečatima. Trn sam im svima u oku. Sa šlemom sam ulazio i u Skupštinu. Odlučio sam da napravim testament o podeli imovine i tražio sam da se obaveste ambasada Rusije i Amerike, jer mi preti opasnost po bezbednost - tvrdi on.

Od čega živi Imam švajcarsku penziju Željko Matijašević kaže da živi od penzije koja mu je ostala posle smrti druge žene:

- Imam švajcarsku penziju. Imam sina iz prvog braka. Posle razvoda sam upoznao plemenitu ženu, koja se razbolela, i nisam hteo da je ostavim. Došla je u invalidskim kolicima iz Švajcarske u Crnu Goru. Hteli su tamo da je strpaju u starački dom. Nisam dao, već sam joj rekao da dođe u moju domovinu. Ponela je papire i venčali smo se. Fizioterapeutkinja me je obučila i radili smo terapije. Umrla je 2007. godine i od nje mi je ostala penzija. Rekli su da taj brak nije iz ljubavi. Mogu oni da pričaju šta hoće. Ja sam je sahranio sa našim slikama i moj sin i ja obilazimo grob.

Matijašević ima sina iz prvog braka, ali njemu ne ostavlja ovaj deo nasledstva:

- Ostavio bih ja sinu, ali... Imamo mi još imovine. Znate, taj deo za koji se borim posebna je priča. Ideja mi je da ostavim Trampu i Putinu kako bih skrenuo pažnju na svoju borbu. Ja imam teritoriju od 50.000 metara kvadratnih, koju gledam dvogledom, i to sam planirao da podelim na delove. Ne mogu da uđem na taj posed, pa zato im ide tužba za korišćenje tuđe stvari. Nema šanse da izgubim spor jer moraju da mi plate odštetu i moraju da mi vrate imovinu. Ja sam titular prava. Tačno se zna - 1/3 od dede, pa 1/3 od babe, pa i od tetke četvrtinu, a pošto ona nije imala naslednika, onda to ispada 50.000 metara kvadratnih.

To je baš na Žabljaku, tri kilometra od centra, objašnjava.

- Najpoznatije skijalište se vidi kao na dlanu. Sve sam im blokirao i svuda mi se vidi zabeležba spora. Imam čak i presude koje sam dobio, a sad u decembru mi je suđenje za nasledstvo koje je ostalo od moje babe. Zamislite, prećeno mi je i zatvorom. Hoće da prodaju tu moju imovinu sa bratom od ujaka, a ja sam im sve to minirao. Vodim žestoku imovinsku borbu dve decenije.

Ljudi ga različito gledaju Ismevali su me, al' ne znaju moju muku Matijašević se osvrnuo i na ljude koji smatraju da on ima zdravstvene probleme:

- Ismevali su me. Ali, znate šta? Mogu da misle šta hoće. Ja ću imati zvaničan papir psihologa, psihijatra i neurologa. Oni će da utvrde da li sam mentalno sposoban da dam takvu izjavu pred sudom. Ja sam '66. godište i mislim da sam zdrav. Svi mi kažu da sam oboleli parničar. Niko ne zna da sam ja dva meseca bio u istrazi. Niko ne zna moju muku. Ručno sam svima pisao. Ko god se pojavio na televiziji i pomenuo vladavinu prava, ja sam mu pisao. Pravo ne postoji u Crnoj Gori jer su mi ukrali imovinu, ukrali su mi dokumenta! Sve ću da ih privedem pravdi. Na prethodne predsedničke izbore sam se kandidovao. Moj program nisu hteli da isprate mediji i zato sam odustao.