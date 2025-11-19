Slušaj vest

Povremene snežne padavine stvorile su zimske uslove na planinskim putevima centralne, zapadne i jugozapadne Srbije, a novi sneg najavljen je i za danas.

Sneg je napadao i na auto-putu Miloš Veliki, a automobili su se jedva probijali kroz vejavicu.

Društvenim mrežama kruže snimci iz zapadne i jugozapadne Srbije, zabeleli su se Prijepolje, Arilje, Čačak, Čajetina, Gornji Milanovac, Nova Varoš...

Stanje na putevima

U višim predelima može biti raskvašenog ili mestimično ugaženog snega na području Čačka, Ivanjice, Novog Pazara, Užica, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Svi prilazi Zlatiboru, Tari, Goču i ostalim planinama su prohodni, međutim, na njima vozila moraju biti opremljena odgovarajućom opremom predviđenom za zimske uslove vožnje uz prilagođenu brzinu i vožnju u skladu sa zimskim uslovima.

Prema podacima Zimske službe JP „Putevi Srbije“ 2025/26. u 5.04 časa, deonice na kojima ima snega su I B-21, Divljaka - Ivanjica, I B-21, Ivanjica - Javor i I B-30, Ivanjica - Buk, gde je kolovoz vlažan, a snega ima do 5 cm. Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Ivanjice, Užica.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Ivanjice, Novog Pazara, Užica.

U napomeni za Zaječar, AMSS ukazuje na sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, kojih najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.

Na teretnim terminalima vozila se, na izlazu, na Horgošu zadržavaju sat i po, na Kelebiji dva sata, na Batrovcima i Šidu pet sati, a na Bezdanu tri sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Kolaps u Čačku

Samo nekoliko sati nakon prvog snega koji je večeras pao na područje grada, više čačanskih naselja ostalo je bez električne energije.

Foto: RINA

- Trenutno nema struje u naseljima Ljubića, Rakova, deo Trbušana, kao i delu Sokolića. Na trenutak je došla, međutim ponovo smo ostali u mraku. Ono što nas zabrinjava jeste to kada će struja doći, s obzirom na to da se grejemo na gas, da nam kotlovi ne rade, a veliki broj male dece, čak i novorođenčadi, nalazi se u naselju Ljubić - navodi za RINU jedan od meštana.

Foto: RINA