Švajcarska decenijama zauzima posebno mesto kod velikog broja ljudi - kao simbol reda, blagostanja i sigurnosti. Gotovo mitska "obećana zemlja" u srcu Evrope. Upravo zbog toga, u periodima ekonomskih kriza, političke nestabilnosti i društvenih promena, mnogi Balkanci su u Švajcarskoj videli priliku za novi početak i bolji život.

Međutim, ta percepcija nije nastala slučajno - oblikovana je kroz istorijske talase migracija, lična iskustva iseljenika, kao i kroz medijske i društvene prikaze života u Švajcarskoj. Za mnoge, Švajcarska predstavljala ono što na Balkanu često nedostaje: stabilnost, pravednost i mogućnost da se trud zaista isplati.

Jedan Hrvat objavio je na Reditu nekoliko oglasa za poslove, između ostalog i za rad u Švajcarskoj, kako bi ljudi mogli da se iz prve ruke uvere kolike su plate za određena zanimanja.

"Za sve koji razmišljaju o preseljenju iz Hrvatske, malo sam istraživao po internetu, pa evo nekoliko oglasa", napisao je.

Jedan od oglasa bio je za medicinsku sestru/tehničara u Švajcarskoj, sa navedenom platom od 5.500 do 7.000 evra. U drugom oglasu za isto radno mesto plata je bila između 6.500 i 8.500 evra.

Medicinska sestra u Švajcarskoj zarađuje do 7.000 evra Foto: Shutterstock

Visoke plate ali visoki i troškovi

Njegova objava izazvala je lavinu komentara. Neki su ipak upozorili da osim visokih plata, treba govoriti i o visokim troškovima života u Švajcarskoj. Jedan Hrvat koji živi 60 kilometara od granice rekao je da tamo odlazi nekoliko puta godišnje na vikend:

"Skuplje je nego u Nemačkoj, ali više ne toliko da se ne može izdržati. Definitivno je jako lepa zemlja. Nekoliko mojih kolega radi u Švajcarskoj, a žive u Nemačkoj. U Švajcarskoj zarađuju po 7.000 do 8.000 franaka mesečno (7.560 do 8.640 evra)."

"Nema nikakve beneficije za decu"

Drugi korisnik upozorava na dodatne izazove:

"Švajcarska je znatno skuplja od Nemačke kad se gledaju svakodnevni troškovi, ali odnos plata i cena je bolji u Švajcarskoj jer Nemačka ima prenaduvane kirije. Stanovi u Minhenu su skoro kao u Cirihu, a plate su duplo manje. Međutim, Švajcarska nema gotovo nikakve beneficije za decu, pa možda plaćaš i po 200 franaka dnevno za jaslice (216 evra), tako da ispadne da jedan roditelj praktično ne radi. U pravilu imaš i oko pet dana manje godišnjeg odmora i lakše dobiješ otkaz. Kupovina nekretnina još je teža nego u Nemačkoj."

Cene nekretnina veliki problem

U Evropi se teško kupuje stan Foto: Shutterstock

Mnogi ističu da su cene stanova i dostupnost nekretnina veliki problem.

"Reci ti meni, iznajmljuje li medicinska sestra stan u centru Zagreba i plaća li ga 1.000 evra? Glup primer, jer ako si medicinska sestra u nekoj većoj klinici u Cirihu, neće ti biti problem da platiš 2.500 franaka mesečno (2.700 evra). Stan u Cirihu teško ćeš naći, naći ćeš ga 50 kilometara dalje, i to ćeš platiti 2.500 franaka (2.700 evra). U Cirihu nema stanova. Plata od 5.500 franaka je bruto (5.940 evra), a zdravstveno osiguranje je oko 600 evra mesečno."

"Ovde je jeftinije nego u Hrvatskoj"

Na to se javio još jedan korisnik:

"Oprosti, cifre su ti malo preterane. Mi trenutno živimo u Švajcarskoj, u gradu Aarau, pa je možda zato razlika. Oboje smo oko tridesete i zdravstveno osiguranje nam je oko 380 franaka (410 evra) po osobi. Stan od 45 kvadrata, plus terasa od 20-ak kvadrata, novogradnja, sa režijama, podrumom, mašinom za veš, sušilicom i garažnim mestom, košta 1.700 franaka mesečno (1.836 evra). Hrana za nas dvoje ne prelazi 500 franaka mesečno (540 evra) — plus Nemačka je blizu, gde su puna kolica nešto manje od 200 evra. Flat mobilni unutar Švajcarske je 20 franaka (22 evra). Tehnologija je ovde jeftinija, o tome da ne govorim. Neke stvari jesu skuplje nego u Hrvatskoj, ali cene nisu ni približno drastične kao što ljudi pišu. Ako neko puši, pije i stalno jede napolju - da, taj će nadrljati. Ali normalan život ovde je jeftiniji nego u Hrvatskoj."

Obećana zemlja

Jedan Hrvat je otkrio da je za njega Švajcarska zaista obećana zemlja.

Hrvat kaže da je Švajcarska za njega obećana zemlja Foto: Profimedia

"Evo bez istraživanja, iz prve ruke. Kad sve poplaćam, ostane mi 2.800 franaka (3.024 evra). Ženinu platu ne diramo", napisao je on.

Ipak, još jedan Balkanac je odlučio da stvari prikaže "crno na belo".

"Pošto smo mi Balkanci prvaci u rekla-kazala informacijama, evo konkretan pregled naših troškova. Dakle, za dvoje odraslih koji žive 20 km od Ciriha: stan (66 m²) s garažnim mestom i režijama – 1.800 franaka + 50 za struju (1.998 evra). Zdravstveno osiguranje: 350 × 2 = 756 evra. Hrana: oko 500 franaka mesečno (540 evra). Javni prevoz + gorivo: 200 (216 evra, s Halbtaxom). Kućno, pravno i auto osiguranje + Serafe (pretplata): oko 150 mesečno (162 evra, računato godišnje /12). Mobilni telefoni + internet: 35 × 2 = 70 (76 evra). Ukupno mesečno: oko 3.470 franaka (3.748 evra). Porez nam se već skida s plate (B viza). Auto (2018.) je naš, bez lizinga. Kad se sve sabere, dve plate iz supermarketa (oko 3.800 × 2 = 7.600 franaka, odnosno 8.208 evra, daju 4.460 evra - koji ostaju za 'gluposti i zezanje'. Svako zna najbolje za sebe, ali evo bar realnih brojki — ne rekla-kazala."