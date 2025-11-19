"Baki pozlilo na pijaci, molila za pomoć, niko nije prišao" Pojavila se osoba koja je uradila nešto sramno, svi pričaju o tome
Empatije među ljudima je sve manje. Otuđenost i gledanje samo svog interesa polako pobeđuju one najveće ljudske vrednosti i vrline koje nas zapravo i čine ljudima. Najnoviji primer jeste ispovest jedne devojke čija je baka doživela veliku neprijatnost dok je pazarila na novobeogradskoj pijaci.
- Poštovane komšije,moram da podelim sa vama jednu jako ružnu stvar koja se desila mojoj baki pre nedelju dana na pijaci u Bloku 44, a sve iz razloga da bi se počinilac prepoznao. Radi se o sledećem. Otišla je na pijacu i tamo joj je pozlilo. Nije mogla da se vrati, nije mogla na noge, vrtelo joj se u glavi i osetila je nestabilnost. Zamolila je nekoliko osoba da joj pomognu, da je odvedu do zgrade u kojoj joj živi prijateljica da bi pozvala ćerku, jer nema mobilni telefon.
Ovakvih primera ima dosta
- Svi su je odbili sa nekim objašnjenjima.... Baka je kupila papriku na pijaci, mozda dva kg i ponudila je papriku za pomoć. Naišla je osoba koja joj je pomogla da pređe ulicu i najnormalnije uzela kesu sa paprikom i otišla. Naplatila je svoju uslugu. Ja sam za to tek večeras saznala jer baki nije dobro sve dane,pa nije ni mogla da priča o tome - glasi ispovest žene u jednoj od novobeogradskih grupa na Fejsbuku.
Iako zvuči neverovatno, nažalost, ovakvih i sličnih primera je sve više. Postavlja se zaista pitanje kakvi smo to ljudi postali? Da li je dva kilograma paprike uzetih od nemoćne bake veća satisfakcija od osećaja da smo nekome kome je pomoć preko potrebna pomogli.
Kurir.rs/ Srbija danas