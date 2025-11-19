Slušaj vest

Empatije među ljudima je sve manje. Otuđenost i gledanje samo svog interesa polako pobeđuju one najveće ljudske vrednosti i vrline koje nas zapravo i čine ljudima. Najnoviji primer jeste ispovest jedne devojke čija je baka doživela veliku neprijatnost dok je pazarila na novobeogradskoj pijaci.

- Poštovane komšije,moram da podelim sa vama jednu jako ružnu stvar koja se desila mojoj baki pre nedelju dana na pijaci u Bloku 44, a sve iz razloga da bi se počinilac prepoznao. Radi se o sledećem. Otišla je na pijacu i tamo joj je pozlilo. Nije mogla da se vrati, nije mogla na noge, vrtelo joj se u glavi i osetila je nestabilnost. Zamolila je nekoliko osoba da joj pomognu, da je odvedu do zgrade u kojoj joj živi prijateljica da bi pozvala ćerku, jer nema mobilni telefon.

Foto: Beoinfo

Ovakvih primera ima dosta

- Svi su je odbili sa nekim objašnjenjima.... Baka je kupila papriku na pijaci, mozda dva kg i ponudila je papriku za pomoć. Naišla je osoba koja joj je pomogla da pređe ulicu i najnormalnije uzela kesu sa paprikom i otišla. Naplatila je svoju uslugu. Ja sam za to tek večeras saznala jer baki nije dobro sve dane,pa nije ni mogla da priča o tome - glasi ispovest žene u jednoj od novobeogradskih grupa na Fejsbuku.