Slušaj vest

Zamislite jutro uz miris mora i borove šume, dok se sunce polako diže iznad Istre. Kafa u ruci, osmeh na licu i posao koji volite – zvuči gotovo nestvarno? U Plavoj Laguni to je svakodnevnica.

Plava Laguna, renomirana hotelijerska kompanija sa gotovo 70 godina tradicije u ugostiteljstvu i turizmu, svake godine okuplja više od dve hiljade sezonskih radnika u Poreču i Umagu – konobare, sobarice, kuvare, recepcionere, vrtlare, redare na bazenu, haus majstore… I svaka sezona nosi nova iskustva, nova prijateljstva i prilike za profesionalni rast i karijerni razvoj.

Foto: NEVEN JURJAK merlo de graia/ALL RIGHTS RESERVED

Zašto izabrati Plavu Lagunu?

Ovde posao nije samo posao. To je iskustvo. Tim koji vas podržava, beneficije koje olakšavaju život, bonusi, uskrsnica i božićnica, posete festivalima i sportskim događajima – sve je tu da vam omogući da leto provedete ne samo radno, već i nezaboravno.

U 2025. godini Plava Laguna povećala je plate za 14%, a više od 70% zaposlenih dobilo je individualna povećanja. Bonus nagrade i stimulacije sada prelaze 2.600 evra. Za one koji nemaju svoj dom u Istri, omogućeno je sufinansiranje najma do 500 evra mesečno ili smještaj u jednom od personalnih domova Plave Lagune.

- Znamo da se dobar glas daleko čuje – zato nam se sezonski radnici vraćaju svake godine. Nije to slučajnost. To je rezultat iskrenog odnosa, poštovanja i poverenja koje negujemo prema svakom članu našeg tima - kažu iz Plave Lagune.

Foto: NEVEN JURJAK merlo de graia/ALL RIGHTS RESERVED

Leto puno učenja i napredovanja

Rad u Plavoj Laguni nije samo sezonski. Postoje mogućnosti za dugoročni angažman, edukacije, učenje stranih jezika, stručne akademije za kuvare i konobare i mnoge druge prilike za lični i profesionalni razvoj.

U 20 hotela, 9 kampova i 10 apartmanskih naselja Plava Laguna zapošljava 1.500 stalnih i do 2.000 sezonskih radnika. Svaka nova sezona donosi novu dinamiku, nove izazove i prilike za uspeh – a mesto u ovom timu možete zauzeti i vi.

Foto: NEVEN JURJAK merlo de graia/ALL RIGHTS RESERVED

Kako se prijaviti?

Za više informacija posetite Facebook stranicu „Posao u Plavoj Laguni“ ili Instagram @plavalaguna_posao. Prijavite se i započnite leto koje ćete pamtiti – radno, ali i nezaboravno.

Plava Laguna nije samo poslodavac – to je iskustvo, zajedništvo i leto na moru koje traje duže nego sezona.