EES se od 12. oktobra 2025. uvodi postepeno - najpre sa po dva sata rada po smeni (ukupno četiri sata dnevno). Broj radnih sati povećaće se svakog meseca za još dva sata, dok se sistem u potpunosti ne primeni 10. aprila 2026. godine. U prvoj fazi primena obuhvata 77 graničnih prelaza, a oprema je postavljena na svim trakama.

Šta je EES sistem?

EES (Entry/Exit System) je novi elektronski sistem Evropske unije koji automatski beleži ulaske i izlaske putnika iz zemalja EU i Šengenskog prostora. Umesto pečatiranja pasoša, podaci se čuvaju digitalno – uključujući biometriju (fotografiju lica i otiske prstiju).

U oktobru je počela primena EES sistema Foto: Marko Karović

Portal Grčka info objavila je video-snimak kako izgleda registracija u EES na granici.

- Ovako izgleda prijava u EES sistem na aerodromu u Italiji, a isti ili vrlo slični aparati i identična procedura koristiće se i na grčkim graničnim prelazima i aerodromima. Kada je reč o Grčkoj, EES se trenutno primenjuje samo delimično. Prema informacijama sa terena, registracija se obavlja nekoliko sati dnevno i još uvek nije u punom režimu. Do sada nam je tek mali broj putnika potvrdio da su prošli kompletnu EES registraciju, što znači da se sistem u Grčkoj još uvek nalazi u fazi postepenog uvođenja.

Korak po korak

- Proces registracije obuhvata skeniranje pasoša, fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju, a kad se ustali, ovaj postupak će se raditi samo jednom, pri prvom ulasku u šengen. Od aprila 2026. očekuje se potpuna implementacija EES sistema kao i uvođenje ETIAS sistema, koji će koštati 20 evra po osobi - navodi Grčka info i dodaje:

- Važno je naglasiti da će, prema trenutnim informacijama, policijski službenici imati pravo da privremeno obustave EES proceduru u periodima velike gužve kako bi ubrzali prolaz putnika. U takvim situacijama vraćaće se na dosadašnju praksu - klasično pečatiranje i skeniranje pasoša, kako bi se izbegla zadržavanja i brže obradio veći broj vozila i putnika. To praktično znači da EES neće biti primenjivan u svim situacijama, već će se njegova upotreba prilagođavati trenutnoj gužvi i proceni granične policije.