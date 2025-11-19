Slušaj vest

Osećate vrtoglavicu, nervozu, manjak energije i ubrzan puls? Ne brinite, najverovatnije nije infarkt, već reakcija vašeg organizma na naglu promenu temperature. Bez obzira na godine ili zdravstveno stanje, takve vremenske oscilacije mogu pogoditi svakoga. Ipak, postoji nekoliko načina da se zaštitimo i lakše prebrodimo temperaturnu tranziciju.

Ipak, fizičko zdravlje nije jedino na udaru. Nedostatak vedrog neba i sunca glavni su uzročnici lošeg raspoloženja, tvrdi struka, a za Kurir je nešto više rekao i Željko Mašović, psiholog.

Željko Mašović Foto: Kurir Televizija

- Nagle promene vremena, kao i bilo koje druge nagle promene, stresogene su; i onda ti skoči kortizol, i onda se pitaš da li ti je skočio pritisak, da li te nešto guši, da li ti se spava, manjak energije... U tom slučaju onda ljudi treba sebi da naprave barem desetak minuta nekog opuštanja, i sad ljudi misle ne mogu, kako ću na poslu da se opuštam? Pustiš sebi neku pesmu koju voliš i to je sasvim dovoljno, tih par minuta, da se odvojiš od svega - kaže Željko Mašović, psiholog.

Nesigurni smo, imamo bol u grudima i nadimanje stomaka

Kad je psiha u pitanju, tamni oblaci nisu jedini faktor. Prema rečima profesora Borisa Kamenova, osećamo se loše kada dominiraju pozitivn joni u vazduhu.

- U suštini nije to zbog promene vremena već zbog promene naelektrisanja vazduha, znači promene pozitivnih i negativnih jona u vazduhu. Kada dominiraju negativni joni, onda se osećamo dobro. Kada dominiraju pozitivni, onda se loše osećamo, glavobolja, nesigurni smo, teško nam je, takođe imamo i bol u grudima, nadimanje stomaka - kaže Borislav Kamenov, profesor i imunolog.

Miljko Ristić Foto: Kurir Televizija

Kardiolog Miljko Ristić ističe da nedostatak adekvatne garderobe može da uzrokuje brojne probleme.

- Mislim da je tu naš kardiovaskularni sistem najugroženiji, vi kada saberete dužinu tog našeg kardiovaskularnog sistema ona iznosi više od 40.000km, vi ne možete da zamislite koliko je to krvnih sudova, i ti krvni sudovi reaguju na temperaturu, na hladnom se sužavaju a na toplom se šire - kaže Miljko Ristić, kardiolog.

Kako bi sveli negativan uticaj naglih vremenskih promena na minimum, potrebno je da se uvek dobro informišemo pre nego što izađemo iz kuće, da se obučemo adekvatno, i da unosimo što više tečnosti, jer je voda krucijalna za održavanje naše optimalne temperature ali i svih ostalih vitalnih funkcija, savetuje Ristić.

Prema rečima stručnjaka, bilo kakve promene da osetimo u svom organizmu, a pogotovo ako ste kardiovskularni pacijent, odmah se obratite lekaru.

