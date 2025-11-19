Slušaj vest

Nakon dva meseca ozbiljnih tegoba, devojčici Jeleni Mišić postavljena je teška dijagnoza - zloćudni tumor mozga koji prelazi njegove granice (C71.8 Neoplasma malignum cerebri, limited transiens)!

Da bi Jelena što pre otišla na lečenje u inostranstvo neophodna je pomoć u vidu donacija od strane svih ljudi dobre volje koji su u mogućnosti da pomognu.

Humanitarna fondacija Budi human - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Jelenu Mišić (2011).

- U oktobru 2025. godine usled tegoba u vidu izmenjenog hoda, pasivnosti, smanjene komunikacije i vrtoglavica koje su se pojavile u prethodna dva meseca, Jelena je primljena na neurohirurgiju UKCS kada je biopsijom ustanovljena dijagnoza zloćudnog tumora koji prelazi granice mozga (C71.8 Neoplasma malignum cerebri,limited transiens). Nalaz odgovara difuznom visokogradusnom gliomu pedijatrijskog tipa - navodi se na sajtu Fondacije "Budi human".

Ovako možete pomoći Jeleni Mišić Foto: Printscreen Budi human

Sredstva su potrebna za nastavak lečenja u inostranstvu, specijalističke preglede, laboratorijske analize, terapije, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Ovako možete pomoći Jeleni Mišić: Upiši 1894 i pošalji SMS na 3030 Uplatom na dinarski račun: 160-6000002376009-67 Uplatom na devizni račun: 160-6000002377627-63 IBAN: RS35160600000237762763 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Foto: Privatna Arhiva

Frizer iz Beograda Stefan Panovski rešio je da se priključi akciji prikupljanja sredstva za Jelenu, te je odlučio da na licitaciji oglasi i loptu sa potpisom Miloša Teodosića.

- Svi znate koliko sam veliki zvezdaš, ovu loptu sa potpisom sam dobio od jednog veoma dobrog prijatelja. Čuvao sam je i zaista mi je mnogo važna, ali život Jelene Mišić je danas mnogo važniji. Zato sam odlučio da je stavim na humanitarnu licitaciju - naveo je Stefan na svom Instagramu i dodao:

Stefan je stavio loptu na humanitarnu licitaciju Foto: Printscreen/Instagram

- Ovo je lopta sa potpisom Miloša Teodosića — igrača koji je sa reprezentacijom osvojio srebro na Evropskom prvenstvu, Svetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama u Riju, prvak Evrolige, osvajač EuroCupa i nekadašnji MVP Evrolige. Jedan ozbiljan kolekcionarski primerak, idealan za pravog ljubitelja košarke. Početna cena: 5.000 dinara.

Stefan je naveo da će licitacija trajati do subote, nakon čega će objaviti ime pobednika.

- Celokupnu sumu uplaćujem za Jelenu Mišić - zaključio je.