Mnogi u narodu imaju nedoumicu da li se slavsko žito priprema i za Aranđelovdan ili ne, s obzirom da pojedini imaju pogrešnu tradiciju.

Teolog i veroučitelj Aleksandar Đurđević dao je jasno objašnjenje.

-  Ako čujete da se za Aranđelovdan ne sprema žito, znajte da je to netačna rečenica. Za Aranđelovdan se sprema žito. Naš narod često žito povezuje sa parastosima i molitvama za upokojene, a kako sveti arhangel Mihajlo nije živeo na zemlji, nije umro, oni ga nazivaju živim svetiteljem i zato mu ne prave žito, a u stvari svi svetitelji su živi svetitelji. I oni koji su živeli na zemlji, a upokojili se telom, i sveti Nikola, sveti Jovan, sveti Đorđe, a i oni koji nisu živeli na zemlji kao što je sveti Arhangel Mihajlo - naveo je Đurđević.

Naglasio je da se žito priprema, jer ono simbolizuje vaskrsenje i večni život.

Kada jedno zrno pšenice umre, rađa se plod. Znači žito pripremamo u slavu svetiteljima i svih upokojenih predaka, odnosno rekli smo da smo svi živi pred Bogom. Za svaku slavu se kuva žito, bez izuzetka. Ako ti i tvoja porodica slavite Aranđelovdan kao krsnu slavu, onda treba da pravite žito - zaključio je.

