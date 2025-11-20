- Ako čujete da se za Aranđelovdan ne sprema žito, znajte da je to netačna rečenica. Za Aranđelovdan se sprema žito. Naš narod često žito povezuje sa parastosima i molitvama za upokojene, a kako sveti arhangel Mihajlo nije živeo na zemlji, nije umro, oni ga nazivaju živim svetiteljem i zato mu ne prave žito, a u stvari svi svetitelji su živi svetitelji. I oni koji su živeli na zemlji, a upokojili se telom, i sveti Nikola, sveti Jovan, sveti Đorđe, a i oni koji nisu živeli na zemlji kao što je sveti Arhangel Mihajlo - naveo je Đurđević.