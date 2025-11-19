Slušaj vest

Na Zlatiboru je juče popodne i tokom večeri pao prvi ozbiljniji sneg ove sezone, ali uprkos više od 20 centimetara snežnog pokrivača u višim predelima, saobraćaj se odvijao nesmetano.

Direktor komunalnog preduzeća, Srđan Pantović, potvrdio je da su ekipe na vreme reagovale i da nije bilo zastoja na putevima.

- Sneg je krenuo da pada juče u popodnevnim satima, u višim zonama palo je preko 20 centimetara snega, ali nije bilo nikakvih problema u funkcionisanju saobraćaja. Komunalno preduzeće je odmah izašlo na teren i svi putevi su prohodni, izjavio je Pantović za RINU.

Saobraćaj se odvija nesmetano Foto: RINA

Ekipe su bile prisutne i u najudaljenijim selima, što je deo njihovog redovnog zimskog angažmana.

- Svakodnevno tokom zimskog perioda obilazimo teren. Sinoć smo obišli sve pravce i situacija je stabilna. Imamo dovoljne količine agregata za posipanje i dovoljan broj vozila za čišćenje, tako da nema nikakvih problema u održavanju, dodao je direktor.

Novembarski sneg nije napravio veće probleme ni na teritoriji grada Užica, osim što je u pojedinim selima težak sneg polomio grane i stabla ali nema odsečenih i blokiranih puteva.

- Svi putevi su prohodni, ekipe su na terenu i rade na rašćišćavanju kada su u pitanju polomljene grane. Snabdevanje vodom, strujom i grejanjem je uredno i tu nema većih problema, izjavio je Stefan Maksimović, pomoćnik gradonačelnice Užica.

Kako je sinoć izgledala vejavica pogledajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.

(Kurir.rs/RINA)

