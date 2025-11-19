Slušaj vest

Za mnoge mame najlepši, ali i najteži period u kojem je mnogo topline, a malo sna, porodiljsko odsustvo uskoro bi moglo da bude produženo. Izmene je najavilo resorno ministarstvo u kojem se radi na pripremi novog Zakona o radu.

Naš zakon predviđa godinu dana odsustva sa rada nakon rođenja prvog i drugog deteta, a najmanje dve godine za treće i svako naredno dete. Iako ceo taj period često zovemo porodiljsko odsustvo, ono zapravo počinje najkasnije 28 dana do termina porođaja, a završava se kada dete napuni tri meseca. Nakon toga sledi odsustvo sa rada radi nege deteta, a taj period mogu da koriste i očevi.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski kaže da je u toku takozvani "twining" projekat koji sprovodimo sa partnerskim zemljama Grčkom, Slovenijom, Švedskom i Francuskom radi preuzimanja najboljih iskustava koja će pogodovati i našim interesima i domaćem zakonodavstvu.

"Ono što naši grčki partneri prepoznaju kao neophodno, jeste da majke koje su po različitim osnovama radno angažovane mogu koristiti porodiljsko, odnosno odsustvo radi nege deteta. Jer nisu sve majke u Srbiji zaposlene za stalno, na neodređeno vreme. Postoje one koje su na određeno vreme, postoje one koje su na PP ugovoru, postoje one koje su angažovane ugovorom o delu i mi smatramo da, s obzirom na to da je naša zemlja zahvaćena takozvanom demografskom zimom, neophodno je da razmotrimo ove inicijative i da će one možda biti jedan od pravaca budućih izmena", rekla je ministarka za RTS.

Ključna borba je oko rođenja drugog deteta

Prema njenim rečima, takođe uz konsultaciju sa partnerima sada se razgovara o mogućem produženju odsustva radi nege deteta za rođenje drugog deteta. Ističe da svi demografi tvrde da je ključna borba trenutno usmerena na rođenje drugog deteta.

Podseća da je upravo zbog toga najveće povećanje roditeljskog dodatka za drugo dete. Dodaje da se razmatra i položaj majki blizanaca jer se uviđa da je neophodno da nega traje duže kada su blizanci u pitanju.

Izmena najavljena krajem 2022. godine, prema kojoj bi porodiljsko za prvo dete bilo produženo na 15, a za drugo na 18 meseci, nije se realizovala. Milica Đurđević Stamenkovski, koja tada nije bila resorni ministar, kaže da se izmena nije desila zbog toga što je neophodno da to bude predviđeno i Zakonom o radu, koji će biti krovni zakon. Kasnije će biti neophodno i usklađivanje sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i drugim propisima.

"Zakon o radu je jedan od najsloženijih zakona koji se usvaja pred narodnim poslanicima, temeljni zakon koji se tiče unutrašnje politike jedne zemlje, zakon koji odražava socijalnu odgovornost i koji je, zapravo, temelj društvenih i privrednih odnosa i tokova u našoj zemlji. Neodgovorno bi bilo da kao resorni ministar kažem da će to biti konačno i da će se sasvim sigurno dogoditi, jer o tome ne odlučujem ja, odlučuje većina poslanika u parlamentu i verujem da će oni prepoznati značaj toga", navela je Milica Đurđević Stamenkovski.

Kako je dodala, uz konsultaciju sa stručnjacima u okviru "twining" projekta, uzimajući u obzir sve njihove ideje, naredni koraci će biti razgovori i sa sindikatima, razgovori i sa poslodavcima gde će zastupati upravo tu verziju koja je najbolja za majke i očeve.

Roditeljski dodatak

Dodaje da je do 1. novembra ove godine isplaćeno 35 milijardi dinara za ostvarenje prava na roditeljski dodatak. Porodiljsko odsustvo, roditeljski dodatak, dečji dodatak i druga prava koja ostvaruju porodice, majke i očevi čine polovinu čitavog budžeta Ministarstva rada.

Više od 126 milijardi dinara izdvojeno je do novembra za ostvarenje tih prava. Najavljuje da će u narednoj godini biti izdvojeno značajno više novca.

"Podsetiću da smo povećali roditeljski dodatak izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i već se osećaju rezultati. Sa ovim izmenama u slučaju da učinimo fleksibilnije radno vreme, da omogućimo više sati rada od kuće, da omogućimo fleksibilnije odsustvo radi nege deteta, da razmotrimo produženje odsustva radi nege deteta za rođenje drugog deteta, a ubeđana sam da je tu suština problema i da najveći broj majki priželjkuje da se to produženje desi, ubeđana sam da ćemo napraviti još značajnije korake kada je u pitanju borba protiv bele kuge", navela je ministarka.

Prema njenim rečima, Srbija je jedna od zemalja u Evropi koja ima najduže porodiljsko, izuzetak je jedino Bugarska koja ima 14 meseci.

"Mnoge napredne zemlje kao što su Austrija, Nemačka imaju daleko kraće odsustvo radi nege deteta. Što pokazuje da je nama, bez obzira na sve, porodica na prvom mestu, kao i roditeljstvo i zaštita majki i očeva; takođe, očevi sve više uzimaju odsustvo radi nege deteta", kaže ministarka.

Na odsustvu sa rada radi nege deteta ove godine bilo je 337 očeva. Poređenja radi, u 2018. bilo ih je 27.