Ministarka za brigu o porodici Jelena Žarić Kovačević gostujući na RTS rekla je da je podneto 590 zahteva, a da su prihvaćena 203 za isplatu alimentacija iz Alimentacionog fonda u iznosi od oko 4,3 miliona dinara, podsetivši da je prvi novac uplaćen krajem avgusta.

- Zašto tako malo? Zato što smo vraćali predmete na dopunu. Rad sa Alimentacionim fondom podrazumeva mnogo različitih institucija koje su u to uključene. Jednostavno, ni javni izvršitelji nisu baš bili odmah spremni i dostavljali su nam predmete koji nisu bili potpuni. Predmeti podrazumevaju da imaju saglasnost majke ili oca, odnosno samohranog roditelja, da se isplati alimentacija iz Alimentacionog fonda. Predmeti koji su kod nas stigli bez te saglasnosti su vraćani kod izvršitelja samo na dopunu - objasnila je ministarka.

Dodala je da očekuje da u narednih pet do sedam dana predmeti budu vraćeni nazad sa svim potrebnim saglasnostima kako bi se pristupilo isplati.

- Tako da ćemo imati isplaćeno negde oko 600 zahteva iz Alimentacionog fonda - kazala je i dodala:

- Svi oni koji ispunjavaju uslove, a to znači da su pokrenuli izvršni postupak, da postoji pravnosnažna i izvršna sudska odluka o utvrđivanju iznosa alimentacije i ko je davalac alimentacije i da je nama izvršitelj dostavio taj predmet. Sve što samohrani roditelj treba da uradi da bi dobio alimentaciju iz Alimentacionog fonda je da ode kod javnog izvršitelja i da da saglasnost da njegovo dete ili deca dobiju sredstva iz Alimentacionog fonda.

Pravo imaju maloletna deca, ali i punoletna do 26. godine, ako su na redovnom školovanju.

- Od ovih 203 predmeta kojima je isplaćena alimentacija - 20 je samohranih očeva. Kada govorimo o tome fer je reći samohrani roditelj, a ne samo samohrana majka - rekla je Žarić Kovačević.

Objasnila je da se kontakt centru Ministarstva za brigu o porodici i demografiju javljaju i žene i muškarci i da na njihova pitanja odgovaraju pravnici, ekonomisti, psiholozi, sociolozi, koji rade u sektoru za porodičnu pravnu zaštitu već dugi niz godina i koji znaju da ih upute odmah, putem prvog poziva, na koji način da ostvare prava na sredstva iz Alimentacionog fonda.

Govoreći koji je okviran iznos za isplatu na mesečnom nivou, ministarka je rekla da sve zavisi od zarade osobe koja isplaćuje, ali i od mnogih drugih stvari koje se gledaju u određenom sudskom postupku i dodala da je najviši mesečni iznos za jedno dete bio 27.550 dinara.

Dotakla se i budžeta ministarstva za narednu godinu, istakavši da se očekuje rasprava u Narodnoj skupštini i da je predviđeno da budžet Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za 2026. bude veći za 33,02 odsto.