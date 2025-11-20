Slušaj vest

Kako ulazimo u sezonu slava, potrošači širom Srbije sve češće proveravaju cene mesa u marketima i mesarama, pokušavajući da uhvate povoljniji trenutak za kupovinu. Prodavci potvrđuju da beleže pojačano interesovanje za sve vrste mesa, a ponajviše svinjetine i junetine.

U marketima je promet sve veći kako se približavaju prvi datumi mrsnih slava, a trgovci ističu da su kupci počeli ranije da se snabdevaju kako bi izbegli eventualni rast cena. Mesari takođe primećuju veći broj mušterija, prvenstveno zbog nabavke svežeg mesa, ali i rezervacija za pečenje.

Veća potražnja za mesom Foto: Shutterstock

Kurir je istraživao kako se kreću cene svežeg mesa u velikim marketima gde trenutno kilogram svinjetine košta od 660 do 750 dinara, dok je jagnjetina od 1.200 do 1.400 dinara. Među skupljim komadima je i juneći but bez kostiju koji ide i do 1.700 dinara, a juneća plećka je za 100 dinara jeftinija.

Cene svežeg mesa u marketima pileće grudi 380-550

svinjetina kilogram 660-750

jagnjetina kilogram 1.200-1.400

pileći file 550-750

svinjski vrat sa kostima 550-850

svinjska leđa s kostima 500-650

svinjski file kilogram 800-1.273

juneći but bez kostiju kilogram 870-1.700

juneća plećka bez kostiju 1.400-1.600 Pečenje pod najvećim pritiskom potražnje

Veliko interesovanje za pečenje Foto: Kurir Televizija

Tradicionalno, najveće interesovanje pak vlada za gotova pečenja - prasad i jagnjad. Tokom jesenjih i zimskih meseci kapaciteti pečenjara često budu popunjeni danima unapred. Upravo taj skok potražnje svake godine otvara pitanje: da li će pečenje poskupeti?

Stručnjaci napominju da cena pečenja najviše zavisi od cene žive stoke, troškova rada i energenata, ali i od toga koliko su pečenjare opterećene narudžbinama. Kada potražnja poraste, a ponuda ostane ista, cena često blago ide naviše. U praksi, to obično znači moguća poskupljenja u periodu najvećih gužvi – vikendima i tik pred najzastupljenije slave.

Da li se očekuje rast cena?

Iako je teško precizno prognozirati, trgovci i prodavci mesa navode da se značajniji skok cena ne očekuje ukoliko ne dođe do poremećaja u nabavci stočne hrane ili energenata. Međutim, blagi rast kod pečenja od nekoliko procenata u danima najjače potražnje nije isključena pojava.

Cene jagnjetine i prasaetine od 2.500 dinapa pa naviše Foto: RINA

Cena pečenja prasetina 2.500 po kilogramu

jagnetina 3.000 po kilogramu

praseće pečenje od 2.000 do 3.000

jagnjeće pečenje od 2.500 do 4.000

rolovana prasetina do 3.000 po kilogramu

rolovana jagnjetina do 2.500 pa naviše po kilogramu

iznosi su u dinarima

Pojedine pečenjare zahtevaju minimalne porudžbine od dva kilorama pa paviše. Kupcima se svakako savetuje rezervacija pečenja unapred kao i kupovina mesa pre praznika kada su manje gužve.