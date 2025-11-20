Cene mesa i pečenja uoči slava otišle u nebo! Kilo prasetine 2.500 dinara, jagnjetina još skuplja: Pečenjare jo imaju i jedan zahtev
Kako ulazimo u sezonu slava, potrošači širom Srbije sve češće proveravaju cene mesa u marketima i mesarama, pokušavajući da uhvate povoljniji trenutak za kupovinu. Prodavci potvrđuju da beleže pojačano interesovanje za sve vrste mesa, a ponajviše svinjetine i junetine.
U marketima je promet sve veći kako se približavaju prvi datumi mrsnih slava, a trgovci ističu da su kupci počeli ranije da se snabdevaju kako bi izbegli eventualni rast cena. Mesari takođe primećuju veći broj mušterija, prvenstveno zbog nabavke svežeg mesa, ali i rezervacija za pečenje.
Kurir je istraživao kako se kreću cene svežeg mesa u velikim marketima gde trenutno kilogram svinjetine košta od 660 do 750 dinara, dok je jagnjetina od 1.200 do 1.400 dinara. Među skupljim komadima je i juneći but bez kostiju koji ide i do 1.700 dinara, a juneća plećka je za 100 dinara jeftinija.
Cene svežeg mesa u marketima
- pileće grudi 380-550
- svinjetina kilogram 660-750
- jagnjetina kilogram 1.200-1.400
- pileći file 550-750
- svinjski vrat sa kostima 550-850
- svinjska leđa s kostima 500-650
- svinjski file kilogram 800-1.273
- juneći but bez kostiju kilogram 870-1.700
- juneća plećka bez kostiju 1.400-1.600
Pečenje pod najvećim pritiskom potražnje
Tradicionalno, najveće interesovanje pak vlada za gotova pečenja - prasad i jagnjad. Tokom jesenjih i zimskih meseci kapaciteti pečenjara često budu popunjeni danima unapred. Upravo taj skok potražnje svake godine otvara pitanje: da li će pečenje poskupeti?
Stručnjaci napominju da cena pečenja najviše zavisi od cene žive stoke, troškova rada i energenata, ali i od toga koliko su pečenjare opterećene narudžbinama. Kada potražnja poraste, a ponuda ostane ista, cena često blago ide naviše. U praksi, to obično znači moguća poskupljenja u periodu najvećih gužvi – vikendima i tik pred najzastupljenije slave.
Da li se očekuje rast cena?
Iako je teško precizno prognozirati, trgovci i prodavci mesa navode da se značajniji skok cena ne očekuje ukoliko ne dođe do poremećaja u nabavci stočne hrane ili energenata. Međutim, blagi rast kod pečenja od nekoliko procenata u danima najjače potražnje nije isključena pojava.
Cena pečenja
- prasetina 2.500 po kilogramu
- jagnetina 3.000 po kilogramu
- praseće pečenje od 2.000 do 3.000
- jagnjeće pečenje od 2.500 do 4.000
- rolovana prasetina do 3.000 po kilogramu
- rolovana jagnjetina do 2.500 pa naviše po kilogramu
- iznosi su u dinarima
Pojedine pečenjare zahtevaju minimalne porudžbine od dva kilorama pa paviše. Kupcima se svakako savetuje rezervacija pečenja unapred kao i kupovina mesa pre praznika kada su manje gužve.