Kako ulazimo u sezonu slava, potrošači širom Srbije sve češće proveravaju cene mesa u marketima i mesarama, pokušavajući da uhvate povoljniji trenutak za kupovinu. Prodavci potvrđuju da beleže pojačano interesovanje za sve vrste mesa, a ponajviše svinjetine i junetine.

U marketima je promet sve veći kako se približavaju prvi datumi mrsnih slava, a trgovci ističu da su kupci počeli ranije da se snabdevaju kako bi izbegli eventualni rast cena. Mesari takođe primećuju veći broj mušterija, prvenstveno zbog nabavke svežeg mesa, ali i rezervacija za pečenje.

Prodavci mesa u mesari
Veća potražnja za mesom Foto: Shutterstock

Kurir je istraživao kako se kreću cene svežeg mesa u velikim marketima gde trenutno kilogram svinjetine košta od 660 do 750 dinara, dok je jagnjetina od 1.200 do 1.400 dinara. Među skupljim komadima je i juneći but bez kostiju koji ide i do 1.700 dinara, a juneća plećka je za 100 dinara jeftinija. 

Cene svežeg mesa u marketima

  • pileće grudi 380-550
  • svinjetina kilogram 660-750
  • jagnjetina kilogram 1.200-1.400
  • pileći file 550-750
  • svinjski vrat sa kostima 550-850
  • svinjska leđa s kostima 500-650
  • svinjski file kilogram 800-1.273
  • juneći but bez kostiju kilogram 870-1.700
  • juneća plećka bez kostiju 1.400-1.600

Pečenje pod najvećim pritiskom potražnje

Pečenje
Veliko interesovanje za pečenje Foto: Kurir Televizija

Tradicionalno, najveće interesovanje pak vlada za gotova pečenja - prasad i jagnjad. Tokom jesenjih i zimskih meseci kapaciteti pečenjara često budu popunjeni danima unapred. Upravo taj skok potražnje svake godine otvara pitanje: da li će pečenje poskupeti? 

Stručnjaci napominju da cena pečenja najviše zavisi od cene žive stoke, troškova rada i energenata, ali i od toga koliko su pečenjare opterećene narudžbinama. Kada potražnja poraste, a ponuda ostane ista, cena često blago ide naviše. U praksi, to obično znači moguća poskupljenja u periodu najvećih gužvi – vikendima i tik pred najzastupljenije slave.

Da li se očekuje rast cena?

Iako je teško precizno prognozirati, trgovci i prodavci mesa navode da se značajniji skok cena ne očekuje ukoliko ne dođe do poremećaja u nabavci stočne hrane ili energenata. Međutim, blagi rast kod pečenja od nekoliko procenata u danima najjače potražnje nije isključena pojava.

Pečenje
Cene jagnjetine i prasaetine od 2.500 dinapa pa naviše Foto: RINA

Cena pečenja

  • prasetina 2.500 po kilogramu
  • jagnetina 3.000 po kilogramu
  • praseće pečenje od 2.000 do 3.000 
  • jagnjeće pečenje od 2.500 do 4.000 
  • rolovana prasetina do 3.000 po kilogramu
  • rolovana jagnjetina do 2.500 pa naviše po kilogramu
  • iznosi su u dinarima 

Pojedine pečenjare zahtevaju minimalne porudžbine od dva kilorama pa paviše. Kupcima se svakako savetuje rezervacija pečenja unapred kao i kupovina mesa pre praznika kada su manje gužve.

Slavski kolač pare novac
Slavski kolač na slavskoj trpezi
Slavska trpeza za Aranđelovdan
Slavski kolač pare novac

