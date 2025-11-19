Slušaj vest

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je opštinu Mionica gde je socijalno ugroženim porodicama uručila pakete pomoći, a prilikom obilaska radova na izgradnji novog objekta pri vrtiću ”Neven” najavila i izgradnju dva nova inkluzivna igrališta za osobe sa invaliditetom.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je naglasila da će Ministarstvo u 2026. godini, svoje aktivnosti usmeriti na izgradnju inkluzivnih igrališta širom Srbije, koja će, kako je navela značiti svim generacijama, jer će imati prilike da zajedno provode kvalitetno vreme na otvorenom.

”Deca u ranom razvoju će razvijati motoriku, biće fizički spremnija i zdravija, što nam je mnogo važno, jer zdravlje porodice je zdravlje čitave nacije”, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Podsetila je i da je trenutno završena i prva faza izgradnje novog objekta pri vrtiću, za šta je izdvojeno 10 miliona dinara.

”Zadovoljstvo je što smo u prethodnom mandatu, kada sam bila ministar za brigu u porodici i demografiju, podržali ovaj projekat lokalne samouprave, koji je pre svega podstaknut potrebama porodice, kako bi se smanjile liste čekanja za upis dece u vrtić”, navela je ministar.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je naglasila i da je za izgradnju novog objekta, zajedno sa lokalnom samoupravom, izdvojeno ukupno 30 miliona dinara.