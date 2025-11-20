Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan Svetog mučenika Jerona s družinom — revnosnog hrišćanina koji sa velikom ljubavlju služio slepoj majci, svetoj Stratoniki.

Rođen je u gradu Tijani kapadokijskoj od dobre i blagočestive majke Stratonike, koja beše slepa. Iz ta dva razloga nije hteo da ide u vojsku, nego istuče i otera one, koji su poslati da ga uzmu. Jer žao beše Jeronu ostaviti svoju bespomoćnu slepu majku, i jer teško mu beše i pomisliti, da će kao vojnik biti prinuđen, da se klanja i žrtvoprinosi idolima.

Najzad je Jeron uhvaćen i sa još nekim hrišćanima odveden pred kneza u grad Melitinu. Kada su bili na putu, jedne noći javi se neko Jeronu u belom odelu i reče mu: "Evo, Jerone, javljam ti spasenje: nećeš vojevati za cara zemaljskoga, nego ćeš za Cara nebesnog podvig svršiti i skoro k Njemu preći da primiš od Njega čest i slavu".

Odsečena ruka

I od te vesti ispuni se srce Jeronovo radosti neiskazane. Kad stigoše u Melitinu, svi su bili bačeni u tamnicu. Tu Jeron s velikim žarom utvrđivaše u veri sve zatvorene, moleći ih da niko ne otpadne no svi da dragovoljno predadu telesa svoja na muke i smrt za Hrista. Pred knezom svi jednoglasno izjaviše veru u Hrista Gospoda, samo jedan rođak Jeronov, po imenu Viktor, otpade od vere. Jeronu bi odsečena ruka, po tom bi šiban i različno mučen, dok najzad ne bi, zajedno sa ostalima, mačem posečen.

Idući na gubilište njih 33 mučenika pevahu psalam: Blaženi neporočni na putu hodeći po zakonu Gospodnjem. Da spomenemo i po imenu ove česne mučenike, čija su imena upisana u Knjigu Života: Isihije, Nikandr, Atanasije, Mamant, Varahije, Kalinik, Teogen, Nikon, Longin, Teodor, Valerije, Ksant, Teodul, Kalimah, Evgenije, Teodot, Ostrihije, Epifanije, Maksimijan, Dulkitije, Klavdijan, Teofil, Gigantije, Dorotej, Teodor, Kastrihije, Anikit, Temelije, Evtihije, Ilarion, Liodot i Amonit.

Neki Hrisant otkupi odsečenu glavu Jeronovu i časno je sahrani, a kasnije nad njom podiže crkvu u ime sv. Jerona. A odsečena ruka mučenikova bi odnesena njegovoj slepoj majci. Postrada sv. Jeron sa družinom 298. god., i pređe u slavu Hristovu.

Tropar Sveta 33 mučenika u Melitini (Sveti mučenik Jaron s družinom) (glas 4): Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: Njihovim molitvama spasi duše naše.