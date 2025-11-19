Slušaj vest

Srbija, koju predstavlja direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović, biće u naredne dve godine, od 1. januara 2026, u Bordu direktora Evropske turističke komisije, najvišeg upravljačkog tela, potvrđeno je na današnjoj Generalnoj skupštini ETC-a koja se održava na Islandu.

Osim ove veoma značajne vesti za Srbiju, teme dvodnevog zasedanja Generalne skupštine ETC – a o kojima članice odlučuju su i usvajanje izveštaja o aktivnostima u 2025, kao i plana rada za 2026. godinu, saopštio je TOS.

TOS Marija Labović
Marija Labović Foto: TOS/Zorica Jovanov



Ključni fokus 110. Generalne skupštine bio je na tome da Evropa nastavi da napreduje kao gostoljubiva, inovativna i održiva turistička destinacija, sa lokalnim zajednicama i destinacijama u srcu njene budućnosti.

Evropska turistička komisija, inače, okuplja 36 nacionalnih turističkih organizacija evropskih zemalja u cilju promocije Evrope na udaljenim tržištima, pre svega u Kini, SAD, Kanadi i Brazilu kao prioritetnim tržištima.

TOS Marija Labović
Foto: TOS/Zorica Jovanov



Srbija je aktivan član ETC -a i ostvaruje učešće kako u promotivnim aktivnostima, naročito u Kini i SAD, tako i u razvoju proizvoda takozvanih tematskih tura koje obuhvataju turističku ponudu više zemalja.

Članstvo u Bordu direktora predstavlja mogućnost da naša zemlja još konkretnije učestvuje u kreiranju politike i donošenju odluka bitnih za Evropu kao turističku destinaciju, a time i za Srbiju kao sve atraktivniju destinaciju, navedeno je u saopštenju.

Ne propustiteDruštvoTOS okupio srpsku i kinesku turističku privredu na važnom događaju u Šangaju: Labović: Ostvarujemo konkretne rezultate s kineskim partnerima
TOS u Šangaju (4).jpg
DruštvoPrestižni američki magazin imao je samo reči hvale za našu zemlju: "Sa stanovišta turizma, Srbija nudi mnogo, a Srbi su izuzetno gostoljubiv narod"
Beogarad na vodi
DruštvoSrbija na prvom mestu po rastu turističkog prometa: Direktorka TOS Marija Labović na svetskom forumu u Dablinu
TOS.jpg
DruštvoPromocija turizma Srbije u Skoplju! Labović: Turisti iz Severne Makedonije na visokom sedmom mestu
TOS promocija u Skoplju (4).jpg

SRBIJA JE OBORILA SVE REKORDE! Marija Labović donela neverovatne rezultate gledaocima Kurir televizije: EVO O ČEMU JE REČ Izvor: Kurir TV