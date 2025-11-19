Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Mionicu gde je socijalno ugroženim porodicama uručila pomoć
"Skroman način da im ulepšamo dan"
DA SVAKOM DETETU PRUŽIMO PRILIKU ZA BEZBRIŽNO DETINJSTVO: Ministarka Stamenkovski podelila paketiće deci u Mionici
Ministarka je takođe mališanima uručila paketiće, i podelila je svoje utiske iz Mionice.
- Dečji smeh, radoznale oči i iskrena radost ispunili su prostor dok smo delili paketiće porodicama u Mionici koje nose veliku snagu uprkos teškim okolnostima u kojima žive.
Igračke, hrana i osnovne potrepštine koje smo uručili, bili su naš skroman način da im ulepšamo dan i pokažemo da država brine i misli na njih.
Ta vedrina i energija najmlađih podsećaju me koliko je važno da budemo tu za njih, da svakom detetu pružimo priliku za bezbrižno detinjstvo, a svakoj porodici osećaj sigurnosti i podrške.
