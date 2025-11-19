Slušaj vest

Ministarka je takođe mališanima uručila paketiće, i podelila je svoje utiske iz Mionice.

- Dečji smeh, radoznale oči i iskrena radost ispunili su prostor dok smo delili paketiće porodicama u Mionici koje nose veliku snagu uprkos teškim okolnostima u kojima žive.

Igračke, hrana i osnovne potrepštine koje smo uručili, bili su naš skroman način da im ulepšamo dan i pokažemo da država brine i misli na njih.