Slušaj vest

Mirjana Bobar iz Beograda već više od 12 godina živi sa dijagnozom primarno progresivne multiple skleroze (PPMS), bolesti koja se postepeno pogoršava i ozbiljno narušava kvalitet života. Danas se može kretati isključivo uz pomoć hodalice, unutar svog doma.

Kao samohrana majka, bori se da ostane pokretna i prisutna u životu svog deteta ne samo emotivno, već i fizički. Nakon konsultacija sa klinikom u inostranstvu sa dugogodišnjim iskustvom i pozitivnim rezultatima, predložen joj je tretman transplantacije matičnih ćelija (AHSCT), koji može zaustaviti progresiju bolesti i pružiti šansu za oporavak i povratak pokretljivosti. Vreme je presudno, jer svaki izgubljeni korak može biti nepovratan.

- Primarno progresivna multipla skleroza (PPMS) dijagnostikovana mi je pre više od 12 godina. Ali danas, kada vratim film unazad, vidim da su prvi simptomi počeli još tokom studija. Pad sa bicikla koji sam olako shvatila. Trnci u peti. Iznenadni problemi sa vidom. Sve sam to pripisivala umoru, stresu, virusima i svom osetljivom imunitetu. Nisam ni slutila da je u pitanju bolest koja će mi menjati život, polako, tiho i neumoljivo - priča Mirjana za Kurir.

Mirjana više od 12 godina živi sa multipla sklerozom Foto: Fondacija humanost bez granica

Nakon dijagnoze, neko vreme je, kako kaže, živela sasvim normalno. A onda su krenule godine borbe, traženja i prihvatanja.

- Isprobala sam sve alternativne terapije, dijete, ulja, suplemente, promene načina života... Sve što je obećavalo makar trunku olakšanja. Učila sam da budem snažna iznutra, jer sam shvatila da je to jedini put da ostanem snažna spolja - navodi sagovornica.

U međuvremenu postala je majka jedne divne devojčice.

- Ona je moj najjači pokretač, radost i razlog da nastavim da se borim. Danas živimo same i upravo zato sam odlučila da se obratim ljudima otvoreno i iskreno. Ova terapija mi je potrebna i zbog moje sadašnjosti i zbog njene budućnosti. Progresivna MS ne ide u talasima. Ona samo napreduje, bez zastoja. Danas mogu da hodam samo po stanu, uz hodalicu. Svaki sledeći izgubljeni korak možda se više nikada neće vratiti. I zato je sada poslednji trenutak da uradim nešto veliko - istakla je Mirjana.

Cena lečenja iznosi 53.000 evra Foto: Fondacija humanost bez granica

Ovako možete da pomognete: Pošaljite SMS sa brojem 243 na 2407 Uplate možete izvršiti putem dinarskog i deviznog računa, E-doniraj plaćanjem karticama ili preko PayPal. platforme Računi korisnika Dinarski: 160-6000002006129-27 Devizni: 160-6000002008242-90 IBAN: RS35160600000200824290 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Pokrenula je javnu kampanju ne samo zbog sebe, već i zbog svih koji se bore sa MS u tišini, nevidljivo, svakog dana.

- Želim da moja priča bude glas i podrška, da pokaže da borba postoji i da postoji nada. Verujem u dobrotu, u solidarnost i u društvenu odgovornost koja nas sve spaja. Svaki doprinos, deljenje i podrške približavaju me najvećoj želji da ponovo hodam i budem uz svoje dete, ne samo srcem, već i fizički. Za sve koji žele da pomognu, donacije se prikupljaju preko registrovane humanitarne fondacije, potpuno transparentno - naglasila je ona.

Cena lečenja je 53.000 evra, a uz to su potrebna sredstva i za troškove puta i boravka u Rusiji, što daleko prevazilazi njene finansijske mogućnosti.

PRVI PACIJENTI NA KOJIMA SU SE MATIČNE ĆELIJE POKAZALE KAO DELOTVORNE SU SRBI IZ VINČE! Izvor: Kurir televizija