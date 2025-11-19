Slušaj vest

Svedoci smo da se sve više Srba koji žive i rade u inostranstvu oglašavaju o životu "preko" — ali ne da bi se hvalili, već kritikovali život u inostranstvu. Mnogi ne kriju nezadovoljstvo lokalnim običajima i ljudima, a često ih upoređuju sa životom u Srbiji.

Na "Redit"-u se nedavno pojavila tema posvećena upravo ovakvim profilima ličnosti, u kojoj je jedna Srpkinja otvoreno iskritikovala sunarodnike koji žive u inostranstvu, a pritom ne prestaju da pljuju zemlje koje su im omogućile stabilan život i karijerni uspeh.

"Pitanje za gastarbajtere: zašto pljujete zemlje koje vas hrane?", upitala je ona, objašnjavajući pritom šta ga je inspirisalo da pokrene ovu diskusiju.

"Odakle vam pravo?"

- Prvi su oni koji su rođeni u stranoj zemlji, školovani odrasli i rade, a glume patriote i govore kako je naš narod najbolji na svetu. Primer mog kolege IT-jevca koji zarađuje astronomsku platu, živi kao bubreg u loju u zemlji koja mu omogućava burnout bolovanja i svašta nešto. Non stop mi šalje linkove kako smo mi najveći najbolji narod i da je narod iz te zemlje gde živi gadan, da su skotovi ovakvi onakvi i nisu kao mi Srbi - napisala je ona pa dodala:

- Non stop vrte jednu te istu matricu: Mi Srbi smo domaćini, oni su g***, svako svoje plaća. Kod nas se živi, kafeniše, mi smo društveni….Ok, pa? Zašto moraju i oni da budu takvi? Odakle ljudima pravo da očekuju da će drugi narodi da se podvode njima, i još ih zato vređaju jer su takvi kakvi su i ne poštuju njihovu kulturu? Pritom isti ti narodi su omogućili tom Srbendi odličan život.

"Očekujete da u drugoj zemlju drugi igraju kolo sa vama?"

Kako je dalje otkrila, nedavno se vraćala sa aerodroma u Beograd, u minibusu punom ljudi, nekoliko njih je pljuvalo Nemačku i Nemce "na sva usta".

- Ja stvarno ne razumem, da li vi očekujete da dođete u tuđu zemlju i da drugi igraju kolo sa vama? Valjda ako odlučiš da živiš negde, to radiš da bi se integrisao sa tom kulturom a ne da od njih očekuješ nešto da tebe razumeju... Plus sad ova bombardovanja po društvenim mrežama kako se ljudi vraćaju u Srbiju/BiH/Hrvatsku i započinju biznise itd.. Pa, bravo Mile, kada si zgrabio pare i kapital iz tuđe zemlje da kupiš kućicu na Homolju i gajiš ovčice... mislim da svi koji tako misle nisu ni zaslužili ni da žive u tim zemljama - zaključila je ona.

"Odu u inostranstvo a ne prilagode se"

U komentarima mnogi su se složili sa njom, ističući da su i sami čuli slične priče, zbog čega smatraju da se takve reči mogu čuti samo od onih gastarbajtera koji su otišli bez želje da se integrišu u novu sredinu.

- Iskreno, iz mog iskustva, ovakve priče uglavnom dolaze od ljudi koji se nisu dovoljno društveno ili socijalno uklopili u stranu državu, pa im je kriv narod, a ne oni sami. To se često dešava jer ljudi odu u inostranstvo, ne prilagode se okruženju, već zadrže 'balkanska shvatanja'... Sve osobe koje poznajem, a koje žive u inostranstvu i imaju prijatelje van dijaspore, zapravo su zadovoljne životom i okruženjem - glasio je jedan od komentara ispod objave.