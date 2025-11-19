Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih Ivica Dačić i direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović prisustvovali su danas puštanju u rad novih elektronskih usluga Ministarstva unutrašnjih poslova na Portalu eUprava - Pregled saobraćajnih prekršaja i Izjašnjenje o upravljanju vozilom u vreme saobraćajnog prekršaja i istakli da su ove elektronske usluge u interesu građana od kojih mogu imati velike benefite.

- Cilj je bio da građani osete neku korist, da ima manje papira, manje čekanja, da bude brža i jednostavnija usluga. Upravo i danas mislim da činimo dobar korak napred. Na sve ove postojeće usluge koje MUP pruža građanima preko portala eUprava, dodajemo nove elektronske usluge koje će olakšati komunikaciju građana sa saobraćajnom policijom. Prva usluga omogućava građanima da u svakom trenutku imaju potpuni uvid u svoj dosije saobraćajnih prekršaja, četiri godine unazad. Bez dolaska u policijsku stanicu, bez čekanja i bez nepotrebne administracije. Sve informacije, od učinjenih prekršaja, statusa svakog prekršajnog postupka, kaznenih poena i mere zabrane upravljanja vozilom, do statusa uplate i obaveza, dostupne su 24 sata dnevno, na jednom mestu - rekao je Dačić.

Kako je istakao, druga usluga omogućava vlasniku vozila kojim je učinjen prekršaj da se elektronski izjasni ko je upravljao vozilom u trenutku prekršaja.

- Nema više papirnih poziva, redova i rokova koji ističu dok dokument putuje poštom. Sada se sve završava brzo, bezbedno i u nekoliko klikova, građanin može da potvrdi da li je on upravljao vozilom u trenutku prekršaja i da prihvati prekršaj ili da na portalu dostavi overenu izjavu ukoliko je njegovim vozilom upravljalo drugo lice.

- Dobit za naše ministarstvo je velika, više od 250.000 ljudi, godišnje neće morati da dolazi samo radi ovog izjašnjenja. To znači rasterećenje službenika, bržu obradu predmeta, smanjenje troškova. Naš cilj je da institucija ne bude spora i zatvorena, već dostupna i pouzdana. Tu je i pitanje sajber bezbednosti. Sve ove usluge dostupne su isključivo preko portala eUprave. Građani moraju znati da je jedino bezbedno mesto za ove usluge zvanični portal - objasnio je Dačić.

Ministar je istakao da, iako je pre 18 godina formiran Sektor za informacione tehnologije, kako bi se olakšalo pružanje određenih usluga građanima, MUP mora da nastavi da prati razvoj novih tehnologija, da sistem treba da se menja, da bi bio jednostavniji i transparentniji da bi bio pristupačniji svakom građaninu, jer tako država postaje bliža svakom čoveku.

- Mi hoćemo, kao što sam rekao, da unapređujemo sve elektronske servise, da procedure učinimo jednostavnijim, da usluge učinimo bržim i taj kontakt koji građani imaju sa državom da učinimo sigurnim. Tako da to je naš zadatak i naša obaveza. Ovde je bitno da ljudi shvate da sve ovo što se radi, radi se u interesu građana da oni mogu to da vide, da mogu da reše i na kraju krajeva, da imaju velike i benefite od svega toga - rekao je Dačić.

Kako je naglasio, sledeći korak mora biti uvezivanje sa Ministarstvom pravde, kako bi se izbegli problemi onemogućavanja građana da pređu državnu granicu.

- Zbog neplaćenih kazni, ne samo saobraćajnih ili raznih naredbi za dovođenje, jer se neko nije odazivao na pozive, postoji jednostavno nemogućnost da oni pređu granicu. Moramo da se uvežemo, da isto kao za saobraćajne prekršaje, što ljudi mogu da saznaju unapred pre putovanja, da mogu da plate na licu mesta. Neko će sada reći to je mnogo teško, ma ništa nije teško. Samo treba da se nađe odgovarajuće rešenje - zaključio je Dačić.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović istakao je da će građani ovim novim uslugama na jednostavan način, preko Portala eUprava, moći da pristupe podacima o saobraćajnim prekršajima i zaštitnim merama, bez odlaska u policijsku stanicu.

- Na ovaj način značajno se unapređuje rad saobraćajne policije, a ujedno se jasno pokazuje da digitalna Srbija nije budućnost, već naša svakodnevica - rekao je direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović i dodao da je na Portalu eUprava registrovano više od 2,6 miliona eGrađana koji svakodnevno koriste preko 150 elektronskih usluga.

On je podsetio da je Ministarstvo unutrašnjih poslova pionir u razvoju elektronskih usluga i skoro da nema građanina koji nije osetio koristi informacionih sistema za auto-škole ili tehničke preglede, elektronskog zakazivanja termina za ličnu kartu ili pasoš, podnošenja zahteva za eDržavljanstvo, zahteva za zamenu vozačke dozvole, izdavanja uverenja o nekažnjavanju, prijave boravka stranca ili korišćenja usluge eSaglasnost. Na svim ovim uslugama je i građena savremena elektronska uprava Republike Srbije. Uvođenjem novih elektronskih usluga MUP-a pravimo još jedan važan korak u potpunoj digitalizaciji javne uprave, istakao je Jovanović.

Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević istakao je da će ove dve nove elektronske usluge građanima doneti konkretnu korist, uštedeti vreme i učiniti naš sistem bezbednosti saobraćaja modernijim i efikasnijim.

- Ove dve usluge predstavljaju ogroman iskorak u digitalizaciji rada policije i u pružanju bržih i pouzdanijih informacija građanima. Istovremeno, one potvrđuju da država i njene institucije ne uvode digitalne alate zbog samih tehnologija, već da bi građani jednostavnije, sigurnije i bez čekanja mogli da ostvare svoja prava i obaveze“, rekao je Lakićević.

Kako je objasnio Lakićević, ove dve usluge zajedno čine celinu – one povezuju građane, policiju, sudove i Trezor kroz jedinstven digitalni tok podataka.

- To znači da više nema nepotrebnog prenošenja papira, nema rizika od greške u unosu i nema čekanja na fizičku dostavu. Naprotiv, građani dobijaju tačne informacije, a država efikasniji i transparentniji sistem. Time ostvarujemo ono što je glavni cilj digitalne transformacije javne uprave - da država postane servis građana, a ne obrnuto - poručio je načelnik Lakićević i dodao da su pri kreiranju ovih usluga primenjeni najviši standardi zaštite ličnih podataka i informacione bezbednosti.