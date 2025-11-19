Slušaj vest

Posle višednevne potrage, pronađeno je telo deka Mate Arbanasa (92) iz Laćarka.

On je nestao 13. novembra oko 14 časova u Ulici 20. jul u ovom mestu, prenose Laćaračke vesti.

Njegov nestanak je mobilisao veliki broj meštana, dobrovoljaca i komšija koji su danima pretraživali teren u nadi da će ga pronaći živog.

Nažalost, uprkos naporima porodice i celog sela, epilog potrage je tužan.

Kurir.rs/Laćarske vesti

