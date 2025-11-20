Slušaj vest

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovao je u sredu svečanoj primopredaji dužnosti komandanta Komande združenih snaga NATO-a iz Napulja, ujedno komandanta američkih pomorskih snaga u Evropi i Africi. Novi komandant je admiral Džordž Vajkof, koji je dužnost primio od admirala Stjuarta Manča.

General Mojsilović je admiralu Manču zahvalio na profesionalnoj saradnji i ličnom doprinosu realizaciji zajedničkih aktivnosti, a admiralu Vajkofu poželeo uspeh na novoj dužnosti, izražavajući uverenje da će saradnja Vojske Srbije sa komandom iz Napulja i ubuduće biti konstruktivna i korektna. Imajući u vidu da su Međunarodne bezbednosne snage na Kosovu i Metohiji u odgovornosti ove komande, bilo je reči i o stanju bezbednosti u našoj južnoj pokrajini.

Foto: Ministarstvo odbrane

Tokom boravka u Napulju, general Mojsilović je razgovarao i sa vrhovnim komandantom Savezničkih snaga u Evropi, ujedno komandantom američkih vojnih snaga na našem kontinentu generalom Aleksisom Grinkevičem, načelnikom Generalštaba Oružanih snaga Italije generalom Lučanom Portolanom, kao i sa šefovima generalštabova iz regiona i drugim visokim zvaničnicima u sferi odbrane i bezbednosti.

U prvom susretu sa generalom Grinkevičem, načelnik Generalštaba je istakao da je Vojska Srbije otvorena za nastavak saradnje u svim oblastima u kojima postoji zajednički interes, uz puno poštovanje vojne neutralnosti Republike Srbije. Istaknut je značaj vojne saradnje Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om za očuvanje mira i stabilnosti i napredak u regionu.