Konačni rezultati trebalo bi da budu saopšteni na današnjem plenumu učenika čiji je početak zakazan za 16 sati.
Društvo
Peta beogradska gimnazija prekida blokadu? Stigli prvi rezultati referendumskog glasanja
Slušaj vest
Većina učenika Pete beogradske gimnazije glasala je da se blokada te škole prekine, pokazuju prvi nezvanični rezultati referenumskog izjašnjavanja učenika.
Zvanično brojanje glasova još nije završeno, ali je prema prvim, nepotunim preliminarnim rezultatima 52 odsto đaka bilo za to da blokadu treba okončati dok je protiv bilo 48 odsto.
Konačni rezultati trebalo bi da budu saopšteni na današnjem plenumu učenika čiji je početak zakazan za 16 sati.
Kurir.rs/Danas
Reaguj
18