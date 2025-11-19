Slušaj vest

U Privrednoj komori Srbije danas su potpisan novi ugovori o donacijama u okviru projekta "Zdravo detinjstvo", kojim kompanija Serbia Zijin Mining nastavlja saradnju sa humanitarnim fondacijama "Podrži život", "Budi human" i "Pokreni život". Svaka fondacija dobila je po 120.000 dolara, a sredstva su namenjena lečenju dece obolele od teških i retkih bolesti, kao i za pomoć njihovim porodicama.

Ugovore, sa upraviteljkom fondacije "Budi human" Ljiljanom Kuzmanović Vujaković i članom Upravnog odbora fondacije "Podrži život" Aleksandrom Dojčinovićem, potpisao je direktor ESG kancelarije kompanije Serbia Zijin Mining Aleksandar Vesić, koji je predstavnicima triju fondacija, uključujuci i fondaciju „Pokreni život" sa kojom je ugovor, zbog potreba lečenja trogodišnjeg dečaka Vuka Gačića obnovljen ranije, simbolično uručio čekove na 120.000 dolara. Ova sredstva namenjena su za troškove lečenja, terapija, rehabilitacije, medicinske opreme i oporavka dece širom Srbije.

Foto: Serbia Zijin Mining

Najplemenitija investicija

-Drago mi je što obeležavamo nastavak partnerstva sa humanitarnim fondacijama koje pružaju podršku deci i odraslima u lečenju retkih i teških bolesti. Verujemo da je odgovornost prema zajednici temelj održivog poslovanja, a ulaganje u zdravlje najmlađih najveća i najplemenitija investicija koju kao kompanija možemo da učinimo. Za nas ovo nije jednokratna pomoc, vec dugorocna posvecenost stvaranju boljih uslova za zdravo odrastanje. U našem radu važno nam je da sarađujemo sa organizacijama koje imaju poverenje zajednice, znanje i iskustvo, jer se na taj način pomoć najbrže i najdirektnije usmerava onima kojima je najpotrebnija. Zahvaljujem partnerskim fondacijama na saradnji i poverenju, a medijima na podršci da ova važna tema dođe do javnosti. Pozivam i druge kompanije da nam se priključe, jer samo zajedničkim snagama možemo omogućiti da pomoć dobije veći broj dece i porodica - rekao je Aleksandar Vesić, direktor ESG kancelarije, kompanije Serbia Zijin Mining, koja je saradnju sa humanitarnim fondacijama započela prošle godine.

Foto: Serbia Zijin Mining

Za Fondacije svaka donacija je značajna jer je, kako kažu u ovim humanitarnim organizacijama, ona deo nečijeg lečenja, nečije šanse, nečije budućnosti.

-Prošlogodišnja donacija omogucila je lecenje 17 dece - sredstva su postala terapije, rehabilitacije, operacije, putovanja i trenuci olakšanja za porodice koje se bore svakog dana. U toj borbi, najvažniji su kontinuitet i pouzdanost, a upravo to je vrednost ovog partnerstva. Kada postoji zajednička volja da se pomogne, postižu se rezultati koje niko od nas samostalno ne bi mogao da ostvari. Nadamo se da ce ovaj primer podstaži i druge da se uključe u podršku najmlađima- rekla je Katarina Danojlić, projekt menadžer Fondacije "Podrži život", ističući zahvalnost kompaniji Serbia Zijin Mining na obnovljenoj podršci.

Foto: Serbia Zijin Mining

Značajna podrška

I u Fondaciji "Budi human" koja je do sada organizovala 1.890 humanitarnih akcija i pomogla stotinama dece i odraslih širom Srbije, kažu da svaka donacija predstavlja značajnu podršku u lečenju dece, koja se suočavaju sa teškim životnim izazovima.

-Do danas smo primili više od 32 miliona SMS poruka na humanitarni broj 3030 i prikupili više od 120 miliona evra. Ovaj iznos predstavlja snagu zajedništva i solidarnosti našeg društva. U trenutnoj situaciji sa preko 1.200 aktivnih humanitarnih akcija, jasno je da svaka donacija i podrška imaju ogroman značaj. Ova pomoć je više nego dobrodošla i predstavlja snažan podstrek za dalji rad. Još jednom se zahvaljujemo kompaniji Srbija Zidin Majning na ovoj donaciji i nadamo se da će se mnoge druge kompanije i organizacije pridružiti ovom plemenitom cilju i podržati nas u misiji pomoci onima kojima je najpotrebnija. Zajedno možemo stvoriti bolje uslove za život onih koji se suocavaju sa izazovima, pružiti im šansu za zdraviji i srećniji život - istakla je Ljiljana Kuzmanovič Vujaković, upraviteljka Fondacije "Budi human".

O projektu „Zdravo detinjstvo": Novom donacijom pomoć se nastavlja "Zdravo detinjstvo" je program podrške deci oboleloj od retkih i teških bolesti, koji Serbia Zijin Mining realizuje u saradnji sa tri najveće humanitarne fondacije u Srbiji. Tokom proteklih godinu dana ova inicijativa omogućila je terapije, lečenje i medicinsko zbrinjavanje za nekoliko desetina dece i odraslih širom zemlje, koji se suočavaju sa teškim životnim izazovima. Novom donacijom ova pomoć se nastavlja.

Nada i vera u bolje sutra

Sa do sada izdvojenim sredstvima, koje je rudarska kompanija Serbia Zijin Mining donirala fondacijama u proteklom periodu, pomoć u lečenju dobilo je 35 osoba.