AUTO UDARIO U TERETNI VOZ! Policija blokirala prugu u Sremskoj Mitrovici, čudo da nema povređenih!
Kasno večeras, oko 22.30 časova, u naselju Blok B, na pružnom prelazu u Ulici 1. novembra, došlo je do sudara putničkog automobila i teretnog voza.
Iako prizor izgleda dramatično, prema prvim informacijama – povređenih nema.
Udar se dogodio na tzv. teretnom delu pruge, a okolnosti pod kojima je automobil završio na šinama i naleteo na voz još nisu poznate.
Na licu mesta nalaze se dva policijska vozila, kao i inspektor koji obavlja uviđaj. Prelaz je delimično blokiran, a saobraćaj se u okolnim ulicama odvija usporeno.
Policija trenutno utvrđuje da li je vozač pokušao da pređe prugu u trenutku kada je kompozicija nailazila, ili je došlo do tehničkog propusta ili nepažnje.
Građanima se upućuje apel da tokom noći budu posebno oprezni na svim pružnim prelazima, naročito u delovima grada gde nema rampe.