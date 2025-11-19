Slušaj vest

Kasno večeras, oko 22.30 časova, u naselju Blok B, na pružnom prelazu u Ulici 1. novembra, došlo je do sudara putničkog automobila i teretnog voza.

Iako prizor izgleda dramatično, prema prvim informacijama – povređenih nema.

Udar se dogodio na tzv. teretnom delu pruge, a okolnosti pod kojima je automobil završio na šinama i naleteo na voz još nisu poznate.

Foto: Kurir.rs/D.Š

Na licu mesta nalaze se dva policijska vozila, kao i inspektor koji obavlja uviđaj. Prelaz je delimično blokiran, a saobraćaj se u okolnim ulicama odvija usporeno.

Policija trenutno utvrđuje da li je vozač pokušao da pređe prugu u trenutku kada je kompozicija nailazila, ili je došlo do tehničkog propusta ili nepažnje.

Foto: Kurir.rs/D.Š