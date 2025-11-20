Vozači, bez zimske opreme i lanaca ne krećite na put! Oprez zbog odrona zemlje i kamenja na putevima
Danas se očekuje porast dnevne temperature, otapanje snega i povremena kiša samo u Vojvodini i jugozapadu Srbije, a oscilacije u temperaturi utiču na češću pojavu odrona zemlje i kamenja kojih ima u klisurama i usecima, a najčešći su pored Ibra između Kraljeva i Raške, na Đerdapskoj magistrali kod Golupca u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, Zlataru i Kokinom Brodu, navodi se u saopštenju AMSS.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.
Zimska služba JP "Putevi Srbije" saopštila je da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja prohodni i da na njima nema snega.
Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Užica, pa se vozačima preporučuje oprezna vožnja.
Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Užica.
Vozačima se skreće pažnja na puteve kod Zaječara na kojima ima sitnih odrona duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).
Na putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. Na teretnim terminalima na izlazu iz Srbije teretnjaci na graničnom prelazu Batrovci čekaju do 360 minuta, Bezdanu 120 minuta, Sremskoj Rači 60 minuta i Šidu 240 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.