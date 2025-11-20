Slušaj vest

Danas se očekuje porast dnevne temperature, otapanje snega i povremena kiša samo u Vojvodini i jugozapadu Srbije, a oscilacije u temperaturi utiču na češću pojavu odrona zemlje i kamenja kojih ima u klisurama i usecima, a najčešći su pored Ibra između Kraljeva i Raške, na Đerdapskoj magistrali kod Golupca u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, Zlataru i Kokinom Brodu, navodi se u saopštenju AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Zimska služba JP "Putevi Srbije" saopštila je da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja prohodni i da na njima nema snega.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Užica, pa se vozačima preporučuje oprezna vožnja.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Užica.

Vozačima se skreće pažnja na puteve kod Zaječara na kojima ima sitnih odrona duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).