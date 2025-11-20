Slušaj vest

Pravoslavni hram Svetog Nikolaja pod Bijelom gorom u Ulcinju, sinoć je obijen i oskrnavljen.

Kako se navodi u saopštenju Mitropolije crnogorsko-primorske, tom prilikom načinjena je materijalna šteta na vratima, a u unutrašnjosti hrama su razbacani bogoslužbeni predmeti i crkveni inventar.

Obijen i oskrnavljen Hram Svetog Nikolaja u Ulcinju Foto: Mitropolija.com

Slučaj je prijavljen policiji, koja je izašla na lice mesta i izvršila uviđaj.

Iz Crkvene opštine Ulcinj izražavaju nadu da će počinioci ovog gnusnog dela biti pronađeni i pravno procesuirani, kako se ovako nešto ne bi više ponovilo.

