Iz Crkvene opštine Ulcinj izražavaju nadu da će počinioci ovog gnusnog dela biti pronađeni
Obijen i oskrnavljen Hram Svetog Nikolaja u Ulcinju: Vandali razbacali bogoslužbene predmete i crkveni inventar
Pravoslavni hram Svetog Nikolaja pod Bijelom gorom u Ulcinju, sinoć je obijen i oskrnavljen.
Kako se navodi u saopštenju Mitropolije crnogorsko-primorske, tom prilikom načinjena je materijalna šteta na vratima, a u unutrašnjosti hrama su razbacani bogoslužbeni predmeti i crkveni inventar.
Obijen i oskrnavljen Hram Svetog Nikolaja u Ulcinju Foto: Mitropolija.com
Slučaj je prijavljen policiji, koja je izašla na lice mesta i izvršila uviđaj.
Iz Crkvene opštine Ulcinj izražavaju nadu da će počinioci ovog gnusnog dela biti pronađeni i pravno procesuirani, kako se ovako nešto ne bi više ponovilo.
