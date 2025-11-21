Slušaj vest

U srcu Šangaja, među drevnim drvoredima i užurbanim parkovima, postoji mesto koje funkcioniše potpuno drugačije od svega što biste očekivali u modernoj metropoli - čuveni Bračni market.

Ovde se okupljaju roditelji sa ciljem da pronađu idealnog partnera za svoju decu, često i bez njihovog znanja. Umesto fotografija i upoznavanja uživo, u prvom planu - visina primanja i kvadratura stana, podaci koji u ovom neobičnom tržištu vrede više od izgleda.

Maneken Andrija Jovanović trenutno je angažovan u Kini, on je nedavno obišao ovaj market i u video-snimku na Tiktoku pokazao je kako to izgleda.

Bračni market u Šangaju Foto: Printscreen Tiktok/ aganeli787

- Došli smo na jedno od najluđih mesta u celom Šangaju. Došli smo na tržište brakova, to je marriage market. Ovde se okupljaju roditelji i traže osobu, muža ili ženu za svoju decu. Kao što vidite, sve ovo što je okačeno na ovom papiru ovde nisu reklame, već su u pitanju CV-evi. Roditelji su stavili njihove CV-eve u kojima piše njihova visina, godine, težina, plata. I možete da dođete do svakog od njih, pogledate više kratak opis čime se bave i na osnovu toga tražite vama odgovarajuću osobu - ispričao je Andrija.

Bračni market u Šangaju Foto: Printscreen Tiktok/ aganeli787

Dodao je da na papirima ne stoje lica i slike osoba.

- Ovo je jedino mesto u svetu gde se kvadratura stana i vaša plata mnogo više cene nego izgled. Znate šta je najluđi deo svega ovoga? To je što deca u stvari uopšte ni ne znaju da se njihovi roditelji nalaze ovde i da dolaze ovde u njihovo ime da im traže osobu, tačnije to je kao neka misija samo u ime porodice - naveo je on.

Kako se može videti na snimku većina ljudi su penzioneri.

- Pričaju sa svojim društvom ovde i ujedno pokušavaju da nađu odgovarajuću osobu za njihovu decu. Ako dođete na ovaj market, pripremite se da od vas traže da već imate stan, da već imate određenu platu, a ako nemate, verovatno vas neće ni pogledati. Tako da ako se osećate da nemate baš sreće u ljubavi, možete da dođete na ovaj market, da se prošetate i možda baš nađete vama odgovarajuću osobu - zaključio je.