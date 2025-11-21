Slušaj vest

Kada se pomorac nakon dugih meseci na moru vraća kući, očekuje ga najveća radost, susret sa porodicom. Ipak za jednog pomorca iz Srbije povratak sa broda doneo je bolno saznanje.

Umesto planirane dobrodošlice i trenutka kada će prvi put podići svoju tek rođenu ćerku, dočekale su ga sumnje koje su se pretvorile u šokantno otkriće. Dete je rođeno četiri nedelje ranije, dok je on još bio na putu, a iako je pokušavao da uveri sebe da je sve u redu, jedan test promenio je tok čitavog njegovog života.

Uradio je DNK analizu koja je pokazala da on nije otac deteta.

- Radim kao pomorac i zadnji odmor sam planirao da uskladim sa porođajem supruge. Dete se rodilo dok sam bio u putu nazad, četiri sedmice pre "planiranog". Deo mene je sumnjao iako nisam imao razlog. Za svoj mir sam uradio DNK test i otkrio da mala ipak nije moja - jadao se on na sajtu Ispovesti.

Čekajući rezultate u tajnosti, ubeđivao je sebe da je dete sigurno njegovo.

- Deca se rađaju pre vremena. A onda me saznanje da ipak nije slomilo. Ipak sam ostao smiren i sutra u nekoj prilici rekao ženi da sam navodno čuo da me varala, na što me odmah napala i pobesnila, kaže hoće razvod, ja nju navodno varam, iako s broda nisam silazio mesecima - požalio se on.

Želeo je da ponovi test, ali se ona naljutila i odvela dete.

- U procesu razvoda advokat je tražio dokumente i ultrazvuk tokom vođenja trudnoće, što je odbila. Sud još nije proveo DNK test, a traži da plaćam izdržavanje. Kasnije sam shvatio da je uredno rezala deo sa slika gde se vidi procenjena sedmica trudnoće, namerno je planirala obmanu - sumnja on.