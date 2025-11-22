Slušaj vest

Dijanu iz Paraćina prevarila je žena koja pruža usluge čišćenja, a koja joj je za angažovanje od sedam sati naplatila 500 evra!

Ona je angažovala ženu koja se bavi čišćenjem da sredi kuću od prije koja je u Nemačkoj.

- Ta žena se dogovorila sa mnom za čišćenje kuće koju ja čuvam od prije koja živi u Nemačkoj u početku je bila normalna, ali kada je došla sa nekim ženama bila je arogantna dosta, drala se na radnike - napisala je Dijana u Fejsbuk grupi "Paraćinci i Paraćinke".

Naplatila joj je 10 evra po radniku za sat.

- Nije bio dogovor da dovede četri radnika i ona peta. Naplatila mi je 500 evra za 7 sati čičćenja iako nije dogovor bio da ja placam gorivo i vreme u putu - požalila se.

Kaže da je nakon neprijatnosti čula da se na ovu ženu dosta ljudi žalilo.

U komentarima su se javljali ljudi koji tvrde da ih je ista žena prevarila.

- Radio sam kod nje, ostala mi je dužna - navodi se u jednom od komentara.

Ljudi su komentarisali da na Vračaru čišćenje košta manje.

- Niste trebali da platite, poštujem dogovor, ali poštujem i sebe, čuju se i gore priče - napisala je jedna korisnica.