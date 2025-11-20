Slušaj vest

Klimatske promene i sve veći pritisak na resurse stavljaju industriju pakovanja pred nove izazove. Materijali koji svakodnevno štite robu, od hrane do tehnoloških proizvoda, postali su jedan od glavnih izvora otpada. Procene pokazuju da bi globalna potrošnja papira i kartona mogla porasti za čak 30 odsto do 2030. godine, dok količina papirnog otpada već sad premašuje 410 miliona metričkih tona godišnje.

U Srbiji se godišnje napravi više od 2,4 miliona tona komunalnog otpada, a reciklira se tek manji deo. Samo jedan od nacionalnih operatera za upravljanje ambalažnim otpadom, Ekostar Pak, je u 15 godina svog poslovanja kroz svoj sistem usmerio na reciklažu preko 800.000 tona ambalažnog otpada, ali domaći sistem upravljanja otpadom još nije dostigao standarde koje postavlja Evropska unija.

Vlada Srbije je 12. marta 2025. usvojila Uredbu o utvrđivanju plana smanjenja ambalažnog otpada za period od 2025. do 2029. godine, kojom se uvodi nacionalni okvir za unapređenje upravljanja ambalažnim otpadom u skladu sa principima cirkularne ekonomije, kako bi se isti približio evropskim standardima, koji trenutno predviđaju da do 2030. godine države članice moraju dostići 85% kada je u pitanju reciklaža papira i kartona.

U septembru 2025. godine, objavljena je lista Top 250 World's Most Sustainable Companies 2025. Na listi se, između ostalih, našao i irski Smurfit Westrock, koji je razvio brojne inovacije za prelazak na održiva pakovanja od papira i kartona, zamenjujući plastiku i ubrzavajući reciklažni ciklus. Ono što je manje poznato je, da baš ova kompanija već godinama posluje na našem tržištu i u fabrikama Smurfit Westrock Beograd I Smurfit Westrock Avala Ada proizvodi ambalažu skoro svih proizvoda koji se redovno nalaze u našoj korpi.

Ovakvi primeri postaju posebno značajni za region Zapadnog Balkana, gde se istovremeno gradi infrastruktura za reciklažu i jača svest potrošača. Prema istraživanjima, više od polovine Evropljana danas bira proizvode u ekološkom pakovanju. I dok podataka o ekološkim pakovanjima u našem regionu još uvek nema, naši građani na policama sve češće sreću proizvode čija su pakovanja izrađena po najvišim svetskim standardima.

Srbija sada ima priliku da iskoristi te trendove – kroz jačanje lokalnih kapaciteta, povezivanje proizvođača i operatera, i podsticanje inovacija. Održivo pakovanje više nije samo estetski ili marketinški detalj, već konkretno rešenje za otpadnu krizu. Uz odgovornu industriju, sistemsku podršku države i ulaganja, ambalaža može postati saveznik u očuvanju životne sredine – i temelj nove, zelene ekonomije.