Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, objavila je da je u rodnoj kući vojvode Živojina Mišića u Mionici potpisan Sporazum o preuzimanju boračkih spomenica, najvišeg nacionalnog priznanja za učesnike odbrambeno–oslobodilačkih ratova iz 90-ih godina.

"Ovu spomenicu primiće uskoro 120 lica, koja imaju status borca i koja su učestvovala u odbrambeno oslobodilačkim ratovima 90-ih godina.

Nažalost, u ovom kraju imamo i osam poginulih naših heroja. Za njih će priznanja preuzeti članovi njihovih porodica.