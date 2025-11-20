Čuvamo istoriju i tradiciju za buduće generacije! Ministarka Stamenkovski: U rodnoj kući Živojina Mišića potpisan Sporazum o preuzimanju boračkih spomenica
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, objavila je da je u rodnoj kući vojvode Živojina Mišića u Mionici potpisan Sporazum o preuzimanju boračkih spomenica, najvišeg nacionalnog priznanja za učesnike odbrambeno–oslobodilačkih ratova iz 90-ih godina.
"Ovu spomenicu primiće uskoro 120 lica, koja imaju status borca i koja su učestvovala u odbrambeno oslobodilačkim ratovima 90-ih godina.
Nažalost, u ovom kraju imamo i osam poginulih naših heroja. Za njih će priznanja preuzeti članovi njihovih porodica.
Takođe, Ministarstvo će opredeliti i finansijska sredstva za obnovu postavke koja se nalazi u kući Živojina Mišića, a koja je stara više od 30 godina, kako bi se privukli novi posetioci i mlađe generacije, koji treba da nastave da čuvaju i neguju našu istoriju, tradiciju i kulturu", objavila je ministarka.