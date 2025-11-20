Slušaj vest

Najnoviji slučaj požara u Železniku u kome je u potpunosti izgoreo stan u prizemlju jedne zgrade, samo je još jedan podsetnik na više nego zabrinjavajuću statistiku koja pokazuje da je, samo od početka ove godine, evidentirano više od 6.300 požara na građevinskim objektima. To pokazuju zvanični podaci MUP-a prema kojima su najčešći uzroci požara u kojima su stradale čak 54 osobe, nepažnja i nemar, odnosno ljudski faktor.

Foto: Dado Đilas

Kako reagovati u slučajevima požara za jutarnji program Kurir televizije govorio je Aleksandar Krstić, šef odseka u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.

Krstić se osvrnuo na slučaj požara u stanu u Železniku, gde je došlo jer je vlasniku stana ostala upaljena cigareta. Kako je istakao Krstić, tokom cele godine bude požara prouzrokovanih na zapaljenom cigaretom.

- S obzirom da se cigareta sama ugasi ukoliko je pušač ne konzumira neko vreme, koje je inače kratko, govori nam da se cigareta našla u blizini zapaljive materije, poput papira. To znači da se požar strahovito brzo širio, što je izuzetno opasno. Moramo da vodimo računa jer jedna cigareta može izazvati veoma opasne situacije - započeo je Krstić.

Pre mesec dana je izgorela kuća u Novom selu, a u požaru je život izgubio jedan stanar. Prva informacija je bila da je opušak izazvao vatrenu stihiju, ali se pojavila informacija da je krivac za plamen zapravo žar iz peći, pa se Krstić dotakao ove situacije.

"OVAJ POŽAR NIKAKO NE SMETE DA GASITE VODOM" Izvor: Kurir televizija

Kako je objasnio, u Srbiji se manje obraća pažnja na čištćenje dimnjaka, koji mogu biti vrlo često mogu biti kao "tempirane bombe" na našim krovovima.

- Mi nemamo razvijenu svest, da se povede računa, a ja apelujem na preventivne mere pre samog početka grejne sezone kako bismo umnogome smanjili nastanak požara, ali i broj žrtava. Nekako verujemo da se to ne dešava nama, već drugima, ali je evidentno da niko nije zaklonjen i bezbedan. Najbitnija je preventiva. Naprimer, očistite dimnjak i njegove kanale, jer su vrlo često oni problem. Začepe se, pa nastane problem i peć neće lepo da radi, a u tim dimnjacima je čist ugnjenik, veoma zapaljiv i opasan. Kada kažu zapalio se dimnjak, zapravo gori ugljenik unutar njega - rekao je Krstić.

Krstić je upozorio i da takve požare nikako ne treba gasiti vodom!

- To ne smete gasiti vodom, vrlo je opasno gasiti vodom. Vidite, od litra vode, nastaje 1.700 litara vodene pare, pa zamislite kada u odžak sipate 10 litara. Ta para mora negde da ode, a dimnjaci se uruše, pa može da bude urušen deo krova ili kuće. Takođe, kada se postigne odgovarajuća temperatura u dimnjaku, voda se razlaže na vodonik i kiseonik, pa se dešava strahovita eksplozija. Čišćenje dimnjaka je veoma važna stvar - objasnio je Krstić za Kurir televiziju.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.