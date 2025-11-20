Slušaj vest

Da je samo jedan trenutak dovoljan da se donese odluka koja menja život i profesionalni put na najbolji način pokazuje mlada Dragana Bojović iz Čačka koja iako ima završen Fakultet organizacionih nauka, odlučila je da moda bude njen izbor i posao. Ona je pokrenula svoj brend i u tome uspela.

- Ideja se rodila 2023. godine, dok sam sedela u publici na jednoj modnoj reviji i tiho sestri rekla: "Sledeće godine, ja sam na bini." To je bio trenutak odluke. Krenula sam na časove kod profesorke sa Fakulteta primenjenih umetnosti, gde sam otkrila i zavolela svet mode, ne samo kao umetnost, već kao način komunikacije, izraza i oslobađanja - započinje svoju priču za RINU talentovana Dragana.

Na mestu gde je pre dve godine sedela u publici, ove godine pojavila se kao kreator i to je bio njen san koji je ostvarila. Na taj način ova hrabra mlada žena pokazuje da je sve moguće ukoliko se dovoljno želi.

- Imala sam čast da kapsula kolekciju "Breath Free" predstavim na Belgrade Fashion Week-u 2025. godine. To je bio poseban trenutak, jer sam se pojavila kao dizajner na mestu gde sam ranije sedela kao posmatrač i rekla sebi: "Sledeće godine ja sam gore." Ovaj izlazak na beogradskoj nedelji mode je bio ostvarenje sna, ali i početak nečeg većeg - kazala je Čačanka.

Moda je i umetnost i biznis

Učenje i znanje stečeno na FON-u ipak joj je puno značilo, jer je dobila širu sliku i stabilnu osnovu za ulazak u biznis. Shvatila je da je moda zapravo i umetnost i biznis.

- Upravo u tom spoju estetike, funkcionalnosti, slobode i održivog promišljanja nastao je moj brend "DESIGNER LOVE - D.LOVE". To je bio tek početak onoga što želim da gradim: prostor u kom se žene osećaju samouvereno, udobno i upravo lepe onakve kakve jesu. Rekla bih da moj brend pripada ženama koje žele da budu svoje bez potrebe da se uklapaju u standarde ili skrivaju svoje nesavršenosti. Namenjen je ženama koje rade, stvaraju, brinu, vode, pobeđuju i padaju i koje zaslužuju da se u svojoj koži osećaju slobodno. Moj brend slavi realne žene, sa realnim telima i realnim životima - kaže ova mlada kreatorka za čije ime u svetu mode će se tek čuti.

Inspiraciju traži u ženama oko sebe, prijateljicama, majkama, sestrama, saradnicama. U njihovim pričama, snazi, ranjivosti i borbi da ostanu svoje u svetu punom očekivanja. Svaka žena koja se smeje dok žuri, balansira hiljadu uloga, brine o drugima, zaboravlja sebe, pa se ponovo pronalazi, takve žene su njene muze. Dodaje da sa svakom kolekcijom želi da poruči ženama - ti si dovoljna baš takva kakva jesi, sa svim svojim nesavršenostima.

- Verujem da ono što nosimo treba biti kvalitetno, bez kompromisa, ali dostupno. Zato pažljivo biramo materijale, sarađujemo sa lokalnim radionama i ulažemo u svaki detalj, dok istovremeno pokušavamo da ostanemo pristupačni. To nije trend. To je vrednost. Naš odnos cene i kvaliteta je utemeljen na fer pristupu, ono što plaćate treba da traje i da vas čini srećnim svaki put kada to obučete. Moj stil je spoj jednostavnosti i izražajnosti i minimalizna. Volim komade koji dišu, koji istovremeno mogu da budu elegantni i opušteni, koji prate telo, a ne diktiraju mu oblik. Moja estetika je čista, svedena, ali nikad dosadna. Verujem u ženstvenost bez viška, i energiju koja dolazi iz unutrašnje snage, ne iz spoljašnje nametnutosti - ističe Dragana.

Započeti karijeru modnog dizajnera u Srbiji danas je jako izazovno, naročito u vreme hiperprodukcije ali Dragana pokazuje da dobre i kvalitene ideje uvek dobro prolaze.

- Verujem da kvalitet, autentičnost i iskrena namera uvek isplivaju na površinu. Ako imate jasnu viziju, rukopis koji je dosledan i poruku koja se obraća stvarnim ženama, publika to prepozna. Konkurencija je zdrava, tera vas da budete bolji, hrabriji i precizniji u svom izrazu. Važno je ostati veran sebi i ne pokušavati da se dodvorite trendovima samo da biste bili viđeni. Jako je izazovno, ali to je lepota preduzetmištva - ističe kreatorka.

Široka podrška

Najveća podrška i vetar u leđa u ostvarenju Draganinog sna bili su njeni bliski ljudi, porodica, prijatelji i pre svega suprug.

- Mi žene nosimo u sebi sposobnost da budemo multifunkcionalne, ali i duboko intuitivne. Teško je jer ste često na više frontova, u ulozi liderke, majke, partnerke, ali je neizmerno ispunjavajuće. Moja najveća podrška su moja porodica i bliski prijatelji, posebno suprug, koji je verovao u mene i kada sam sumnjala u sebe, tu je da kaže, možeš jaka si, idi dalje. Tu je i moja mala, ali jaka mreža žena, saradnica, prijateljica i koleginica, koje su mi stalna inspiracija i oslonac - kaže Dragana.

Ova talentovana kreatorka ima kako kaže velike planove, koji su ipak čvrsto oslonjeni na realnost. U narednom periodu fokusira se na jačanje brenda, širenje online prodaje, kolekcije koje će pratiti žene kroz sve sezone života, od svakodnevne garderobe do posebnih prilika.

- Radim i na razvoju modnog koncepta koji će uključiti radionice sa ženama o telu, slobodi i stilu, jer verujem da moda može biti prostor osnaživanja. San je i izlazak na međunarodno tržište, kada budemo spremni i dovoljno izgrađeni da se predstavimo svetu - rekla je ona.

Komadi njenog brenda trenutno se mogu kupiti preko Instagram profila designerlove_official. Pored toga, deo kolekcije je dostupan u Sava centru koncept store "Mad house" u Beogradu i "Roil" koncept store u Kragujevcu.

- Naše kreacije su nosile žene sa javne scene koje podržavaju autentičnost i lokalni dizajn kreatorke, novinarke, preduzetnice. Učestvovali smo u nekoliko lokalnih kampanja, a posebno se ponosim saradnjama sa ženama koje su aktivne u polju razvoja ženskog liderstva, kulture i identiteta - poručuje Dragana.