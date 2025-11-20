Slušaj vest

Institut "Batut" saopštio je da je tokom prethodne nedelje u Srbiji registrovano 5.655 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što predstavlja blagi pad u odnosu na ranije sedmice. Istovremeno, virus gripa potvrđen je u sve većem broju okruga.

Sezonski epidemiološki nadzor nad gripom za sezonu 2025/2026. počeo je krajem septembra i podrazumeva redovno praćenje epidemioloških, kliničkih i virusoloških podataka iz zdravstvenih ustanova širom zemlje, stoji na sajtu Batuta.

U periodu od 10. do 16. novembra zabeležena je incidencija od 84,85 obolelih na 100.000 stanovnika, što je pad od 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju i nešto niže u odnosu na isti period prošle sezone. Prema „Batutu“, klinička aktivnost je i dalje na osnovnom nivou, a opšti trend učestalosti oboljenja — opadajući.

Najviše obolelih beleži se među najmlađima: u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine stopa iznosi 283,28 na 100.000, a kod dece od 5 do 14 godina 153,59 na 100.000.

U okviru posebnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, tokom iste nedelje registrovano je 8.849 slučajeva, što je pad od 18,2 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu i značajan pad u odnosu na isti period prošle godine.

Virus gripa potvrđen u sve više okruga

Laboratorijski rezultati pokazali su da su tokom 46. izveštajne nedelje registrovani slučajevi virusa gripa tipa AH3 i A netipizirani na teritoriji Beograda, Kolubarskog i Severnobačkog okruga.

Od početka sezone prisustvo virusa gripa potvrđeno je u sledećim okruzima: Zlatiborski, Južnobanatski, Sremski, Kolubarski, Grad Beograd, Pomoravski, Južnobački, Toplički, Severnobački.

U Srbiji trenutno kruže različiti sojevi virusa gripa, uključujući A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirane).

