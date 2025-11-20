Slušaj vest

U Srbiji je danas toplije i sa dosta sunca. Maksimalna temperatura do 18 stepeni, u Beogradu do 16. Krajem dana i tokom večeri i noći očekuju se kiša i pljuskovi i to uglavnom na jugu, jugozapadu i severozapadu zemlje.

Petak i vikend doneće Srbiji novi talas obilnijih padavina.

U većini predela očekuje se da padne od 10 do 30 litara po kvadratnom metru, lokalno i do 50. U petak u svim predelima kiša, na jugu i jugoistoku zemlje pljuskovi sa grmljavinom. Očekuje se ogromna temperaturna razlika i kretaće se od 4 u Bačkoj do čak 20 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 8 stepeni, najavio je Đorđe Đurić.

Prvog dana vikenda dalji pad temperature na severozapadu i zapadu Srbije, pa će kiša preći u sneg i u nižim predelima, a u ostalim predelima Srbije kiša i pljuskovi, na jugu zemlje i grmljavina. Maksimalna temperatura biće od 2 na severu i zapadu do 12 stepeni na jugu zemlje, u Beogradu do 4°C.

U nedelju u većem delu zemlje prava zima, uz susnežicu i sneg, dok će kiša padati u nižim predelima na jugu i istoku zemlje.

Očekuje se prodor polarne vazdušne mase sa severa i iz oblasti Alpa.

Maksimalna temperatura biće od 0 na severozapadu i zapadu do 8 na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 2.

Gde će pasti sneg?

Sneg će u subotu zabeleti Bačku, Srem, Mačvu, Podrinje, Kolubarski okrug i zapadnu Srbiju, a u nedelju sve planine, kao i šire područje Beograda, Šumadije, centralne i jugozapadne Srbije, Pomoravlja i Podunavlja.

Najviše snega biće na zapadu Srbije, palo bi i do 20 cm.