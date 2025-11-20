Slušaj vest

Na mestu gde se susreću istorija Dorćola i savremeni ritam grada, Mona Plaza priprema novogodišnji doček koji spaja odličnu atmosferu, moderan ambijent i muziku koja podiže raspoloženje.

Atmosfera koja se pamti

Veče počinje dočekom uz penušavo vino i ulazak u svečanu salu „Donji Dorćol“, uređenu tako da odiše toplinom i elegancijom.

U 21h otvara se svečani švedski sto, nakon čega počinje nastup Marine Stefanović i njenog benda — energija koja garantuje lepo, dinamično veče.

Jasna i kompletna ponuda

Bez skrivenih stavki i nadoknada — oba paketa uključuju:

● Svečani švedski sto

● All-inclusive domaća pića

● Čašu dobrodošlice

● Numerisano, rezervisano mesto

VIP paket – 150 € po osobi

● Pozicije u prvim redovima

● Poklon set iz Šonda šopa

Regular paket – 120 € po osobi

● Centralne i zadnje pozicije u sali

Zašto Mona Plaza?

Zato što nudi novogodišnje veče koje je istovremeno lepo, uredno organizovano i prilagođeno gostima koji vole kvalitet, ali i toplu, opuštenu atmosferu Dorćola.

Rezervacije