Doček 2026. u Mona Plaza Hotelu — urbana elegancija Dorćola u najlepšem izdanju
Na mestu gde se susreću istorija Dorćola i savremeni ritam grada, Mona Plaza priprema novogodišnji doček koji spaja odličnu atmosferu, moderan ambijent i muziku koja podiže raspoloženje.
Atmosfera koja se pamti
Veče počinje dočekom uz penušavo vino i ulazak u svečanu salu „Donji Dorćol“, uređenu tako da odiše toplinom i elegancijom.
U 21h otvara se svečani švedski sto, nakon čega počinje nastup Marine Stefanović i njenog benda — energija koja garantuje lepo, dinamično veče.
Jasna i kompletna ponuda
Bez skrivenih stavki i nadoknada — oba paketa uključuju:
● Svečani švedski sto
● All-inclusive domaća pića
● Čašu dobrodošlice
● Numerisano, rezervisano mesto
VIP paket – 150 € po osobi
● Pozicije u prvim redovima
● Poklon set iz Šonda šopa
Regular paket – 120 € po osobi
● Centralne i zadnje pozicije u sali
Zašto Mona Plaza?
Zato što nudi novogodišnje veče koje je istovremeno lepo, uredno organizovano i prilagođeno gostima koji vole kvalitet, ali i toplu, opuštenu atmosferu Dorćola.
Rezervacije
+381 66 8775 756
reservations@monaplaza.com