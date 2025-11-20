Gazda iz Trstenika poklonio radniku automobil! Boban bogato nagrađen za 20 godina odanog rada
Boban Bojković iz Trstenika ovaj novembar pamtiće zauvek! Poslodavci su ga za 20 godina posvećenog rada nagradili retko viđenim poklonom - novim automobilom!
Nije prvi put da radnik bude nagrađen automobilom, ali se to svakako ne viđa često. Boban je za 20 godina rada u ovoj porodičnoj firmi iz Trstenika pokazao odanost, vernost i trud, što su vlasnici rešili da nagrade. Uz novi Opel Boban je dobio i posebnu zahvalnicu.
- Dvadeset godina posvećenosti, truda i zajedničkih uspeha! Danas smo priredili veliko iznenađenje i sa ponosom uručili zahvalnicu i automobil našem dragom kolegi Bobanu povodom njegovih 20 godina rada u našoj kompaniji - navodi se na Fejsbuk stranici ove firme koja posluje u Trsteniku i Vrnjačkoj banji.
Poslodavac je u objavi istakao da je "ovo mali znak velike zahvalnosti za sve godine lojalnosti, profesionalizma i predanog rada koje je Boban pokazao".
- Hvala ti! Za svaku godinu rada, za svaki izazov koji je savladan, i za svaki doprinos koji je pomogao da firma bude ono što jeste danas. Uživaj u zasluženoj nagradi! Tvoje zalaganje je primer svima nama - dodaje se u objavi.
Direktor ove firme rekao je u kratkom razgovoru za Kurir rekao da je ovo lep gest, ali da ovo nije prvi put da poslodavac u Srbiji radniku pokloni vozilo. S obzirom na poslovne obaveze nije bio u prilici da razgovara, te je poručio da će nas kontaktirati kada mu to vreme dozvoli.
Reakcije na društvenim mrežama bile su pozitivne i pune oduševljenja. Mnogi su komentarisali koliko je ovakav gest retkost u današnjem poslovnom svetu.
- Svaka čast za firmu koja zna kako se iskazuje poštovanje radnicima, ali i znaju kako da sačuvaju radnike! - navodi se u jednom od komentara ispod objave.
Model vozila koji je Boban dobio je Opel Insignia Grand Sport, čija nova verzija vredi između 22.100 do 39.828 evra, dok polovan model u Srbiji može koštati negde između 5.000 i 15.000 evra, zavisno od godišta, kilometraže i motora.