Slušaj vest

Boban Bojković iz Trstenika ovaj novembar pamtiće zauvek! Poslodavci su ga za 20 godina posvećenog rada nagradili retko viđenim poklonom - novim automobilom!

Nije prvi put da radnik bude nagrađen automobilom, ali se to svakako ne viđa često. Boban je za 20 godina rada u ovoj porodičnoj firmi iz Trstenika pokazao odanost, vernost i trud, što su vlasnici rešili da nagrade. Uz novi Opel Boban je dobio i posebnu zahvalnicu.

- Dvadeset godina posvećenosti, truda i zajedničkih uspeha! Danas smo priredili veliko iznenađenje i sa ponosom uručili zahvalnicu i automobil našem dragom kolegi Bobanu povodom njegovih 20 godina rada u našoj kompaniji - navodi se na Fejsbuk stranici ove firme koja posluje u Trsteniku i Vrnjačkoj banji.

Boban za 20 godina rada dobio automobil Foto: Printscreen Facebook

Poslodavac je u objavi istakao da je "ovo mali znak velike zahvalnosti za sve godine lojalnosti, profesionalizma i predanog rada koje je Boban pokazao".

- Hvala ti! Za svaku godinu rada, za svaki izazov koji je savladan, i za svaki doprinos koji je pomogao da firma bude ono što jeste danas. Uživaj u zasluženoj nagradi! Tvoje zalaganje je primer svima nama - dodaje se u objavi.

Direktor ove firme rekao je u kratkom razgovoru za Kurir rekao da je ovo lep gest, ali da ovo nije prvi put da poslodavac u Srbiji radniku pokloni vozilo. S obzirom na poslovne obaveze nije bio u prilici da razgovara, te je poručio da će nas kontaktirati kada mu to vreme dozvoli.

Ne propustite Moj biznis OVAKVOG ŠEFA BI SVI POŽELELI: Za 30 godina rada poklonio radniku neverovatan dar i izmamio mu suze na oči

Reakcije na društvenim mrežama bile su pozitivne i pune oduševljenja. Mnogi su komentarisali koliko je ovakav gest retkost u današnjem poslovnom svetu.

- Svaka čast za firmu koja zna kako se iskazuje poštovanje radnicima, ali i znaju kako da sačuvaju radnike! - navodi se u jednom od komentara ispod objave.

Model vozila koji je Boban dobio je Opel Insignia Grand Sport, čija nova verzija vredi između 22.100 do 39.828 evra, dok polovan model u Srbiji može koštati negde između 5.000 i 15.000 evra, zavisno od godišta, kilometraže i motora.