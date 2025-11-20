Slušaj vest

Kurir televizija je, prema zvaničnim rezultatima o merenju gledanosti agencije Nielsen, 19. novembra bila najgledanija kablovska televizija kolažnog tipa, na totalu i u ciljnoj grupi (gledaoci od 18 do 49 godina starosti).

Kurir televizija nastavlja da beleži uspeh u gledanosti, krojeći program po meri gledalaca, pažljivim odabirom sadržaja - emisija iz sopstvene produkcije, kao i serijskog programa.

Hvala na poverenju! Nastavljamo da osluškujemo vaše želje i da isporučujemo sadržaje po vašem ukusu.