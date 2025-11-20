Društvo
GUŽVE NA GRANICAMA, AMSS OBJAVIO TRENUTNO STANJE: Kamioni na Batrovcima čekaju 6 sati, a evo kakva je situacija za putnička vozila
Kamioni na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije, čekaju šest sati, saopštilo je Javno preduzeće Putevi Srbije, navodeći podatke Uprave granične policije.
Na graničnom prelazu Šid kamioni su u koloni tri sata, a na prelazima Bezdan i Sremska Rača oko 120 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, navode iz Puteva Srbije.
Kurir.rs/FoNet
