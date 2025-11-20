Slušaj vest

- Danas smo održali sastanak sa predstavnicima udruženja roditelja i neformalnim grupama majki i očeva, kao i sa predstavnicima relevantnih ministarstava i drugih institucija koje zajednički sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, razmatraju unapređenje položaja roditelja dece sa smetnjama u razvoju.

Dogovorili smo već da u prvoj polovini decembra, a nakon osnivanja radne grupe, bude održan prvi sastanak novoosnovane radne grupe koja ima za cilj da izradi nacrt zakona roditelj-negovatelj.

Kao država, vodimo računa o osetljivim kategorijama i nastojaćemo da budemo najpouzdaniji oslonac, čvrsti i iskreni saveznik i partner svih naših porodica, kako bismo pomogli onima kojima je podrška neophodna. 

Prethodnih nedelja, obilazeći Srbiju, razgovarali smo sa majkama i očevima koji se suočavaju sa ovim problemom, čuli njihove ideje, njihova mišljenja, i njihov glas će se čuti u samoj radnoj grupi, kako bi novi zakon bio plod sveukupnog dogovora, razgovora, dijaloga, i kako bi novi zakon bio po meri porodica koje se suočavaju sa ovim problemom - rekla je ministarka.

