Slušaj vest

Vlada Japana je juče Klinici za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu poklonila tri stacionarna i jedan mobilni respirator, ukupne vrednosti 129.000 evra.

Rukovodilac Klinike za pedijatriju Jelena Vojinović izjavila je da su do sada u Jedinici respiratorne potpore Intenzivne nege mogli istovremeno da ;zbrinu do osmoro prevremeno rođene dece jer su imali toliko mesta, a sada zahvaljujući poklonu mogu 12.

"Reč je o ozbiljnom podizanju kapaciteta i to je bio naš glavni argument kada smo se obratili Ambasadi Japana. To je mnogo značajno za region jugoistočne Srbije, za Kliniku za pedijatriju, ali pre svega za opstanak, na žalost, prevremeno rođenih života", izjavila je Vojinović novinarima.

Na Klinici za pedijatriju u Nišu godišnje se hospitalizuje oko 500 novorođenčadi sa ozbiljnim problemima, od čega 300 rođenih izrazito prevremeno.

"Kod nas u jedinici intenzivne nege moguće je preživljavanje i novorođenčadi koja imaju svega 700, 800 grama. Novom donacijom cela jedna soba je opremeljena s tri fiksna respiratora, jednim pokretnim i jednim nepokretnim inkubatorom", kazala je Vojinović.

Ona je kazala da je Klinika za pedijatriju prvu donaciju Japana primila 2004. godine - ;jedan EG aparat i jedan rendgen i ta oprema i sada radi kao pomoć velikom broju pacijenata.

Japanski ambasador Akira Imamura istakao je da donacija predstavlja deo programa "Popos - Kusanone" kojim Vlada Japana ;pomaže da se zadovolje osnovne potrebe stanovništva u lokalnoj zajednici.

"Naš program je fokusiran na zdravstvene centre, na obrazovanje, na mlade, tako da verujem da ćemo i kroz neke buduće programe moći da pomognemo ove kategorije stanovništva. Nama je stanovništvo uvek u fokusu i trudimo se da kroz naše programe učinimo da ono bude bezbednije, da bolje i zdravije živi", izjavio je Imamura.

On je kazao da je razgovarao sa gradonačelnikom Niša Dragoslavom Pavlovićem o mogućnosti zajedničke realizacije plana o otvaranju Nacionalnog gimnastičkog centra u Srbiji koji bi na ;inicijativu Gimnastičkog saveza Srbije bio u Nišu.

U tome je "Japan spreman da pomogne jer smatramo da je gimnastika osnova svih sportova i da to pomaže našim prioritetima, a to je da se omogući bezbedniji i zdraviji život stanovništva", izjavio je Imamura.

Savetnik ministra zdravlja Zoran Radovanović kazao je da je to ministarstvo mnogo uložilo u zdravstveni sistem Srbije izgradnjom bolnica, nabavkom opreme i obukom osoblja, a da partnerstva kao što je program "Popus" sa Ambasadom Japana i japanskim narodom pomažu da se unaprede dijagnostika i terapijske usluge u celoj Srbiji.

Primopredaji doniranih respiratora prisustvovali su i direktor UKC Niš Zoran Perišić i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.