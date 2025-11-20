Novi Volkswagen T-Roc stiže 2027. godine! Kurir testirao unapređenu verziju najpopularnijeg modela: inteligentni farovi, novi dizajn i moćnije performanse
Jedan od najpopularnijih modela u Volkswagenovoj ponudi, T-Roc, uskoro stiže u unapređenoj verziji koja se očekuje 2027. godine. Ekipa Kurir televizije imala je ekskluzivnu priliku da testira ovaj novi model u Lisabonu.
Tom prilikom posetili smo i fabriku u kojoj se T-Roc stopostotno proizvodi. Volkswagenov moto za ovaj automobil glasi „iz Evrope za Evropu“, jer se potpuno izrađuje u mestu nadomak Lisabona.
Prednji deo vozila dolazi u potpuno novom dizajnerskom potpisu Volkswagena. Ugrađena je napredna LED tehnologija preuzeta iz viših klasa, uključujući i novu generaciju inteligentnih Matrix LED farova sa čak 19.000 dioda.
T-Roc je prvi automobil u svom segmentu koji nudi ovakvu vrstu inteligentnog osvetljenja. Tu je i „coast to coast“ LED traka koja povezuje prednje svetlosne grupe, kao i svetleći znak Volkswagena, takođe prvi put u ovoj klasi.
Novi model dolazi sa 20-inčnim felnama od lakih legura, dok je zadnji deo vozila dizajniran hrabrije i modernije nego ranije. Zadnja svetlosna grupa sada je u 3D izdanju, čineći da automobil izgleda veći i masivniji nego što zapravo jeste. „Coast to coast“ LED traka postavljena je i pozadi, a svetleći znak nalazi se i na zadnjem delu vozila, slično kao kod većeg premium modela Tayron.
Od početka godine do 1. avgusta ovaj model prodat je u 147.000 primeraka, što potvrđuje njegovu popularnost na evropskom tržištu.
Prisustvovali smo i premijeri sportskog modela T-Roc R, koji donosi snažnije kočnice, Akrapovič izduvni sistem i 2.0 TSI motor sa 325 konjskih snaga. Ostale tehnološke novine biće objavljene kada istekne aktuelni informativni embargo, a očekuje se da ćemo vam među prvima doneti i te detalje.
Svi dodatni detalji se mogu pronaći u emisiji „Auto“ na Kurir televiziji.
