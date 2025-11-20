Slušaj vest

Jedan od najpopularnijih modela u Volkswagenovoj ponudi, T-Roc, uskoro stiže u unapređenoj verziji koja se očekuje 2027. godine. Ekipa Kurir televizije imala je ekskluzivnu priliku da testira ovaj novi model u Lisabonu.

Tom prilikom posetili smo i fabriku u kojoj se T-Roc stopostotno proizvodi. Volkswagenov moto za ovaj automobil glasi „iz Evrope za Evropu“, jer se potpuno izrađuje u mestu nadomak Lisabona.

Volkswagen T - Rock Foto: Kurir Televizija

Prednji deo vozila dolazi u potpuno novom dizajnerskom potpisu Volkswagena. Ugrađena je napredna LED tehnologija preuzeta iz viših klasa, uključujući i novu generaciju inteligentnih Matrix LED farova sa čak 19.000 dioda.

T-Roc je prvi automobil u svom segmentu koji nudi ovakvu vrstu inteligentnog osvetljenja. Tu je i „coast to coast“ LED traka koja povezuje prednje svetlosne grupe, kao i svetleći znak Volkswagena, takođe prvi put u ovoj klasi.

Novi model dolazi sa 20-inčnim felnama od lakih legura, dok je zadnji deo vozila dizajniran hrabrije i modernije nego ranije. Zadnja svetlosna grupa sada je u 3D izdanju, čineći da automobil izgleda veći i masivniji nego što zapravo jeste. „Coast to coast“ LED traka postavljena je i pozadi, a svetleći znak nalazi se i na zadnjem delu vozila, slično kao kod većeg premium modela Tayron.

Od početka godine do 1. avgusta ovaj model prodat je u 147.000 primeraka, što potvrđuje njegovu popularnost na evropskom tržištu.

Prisustvovali smo i premijeri sportskog modela T-Roc R, koji donosi snažnije kočnice, Akrapovič izduvni sistem i 2.0 TSI motor sa 325 konjskih snaga. Ostale tehnološke novine biće objavljene kada istekne aktuelni informativni embargo, a očekuje se da ćemo vam među prvima doneti i te detalje.

Svi dodatni detalji se mogu pronaći u emisiji „Auto“ na Kurir televiziji.

Kurir isprobao novi Volkswagen T - Roc 2027 Izvor: Kurir televizija

