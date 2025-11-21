Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je promenljivo i sve hladnije vreme u narednim danima, uz ponovno zahlađenje i pojavu snega u pojedinim krajevima Srbije.

U petak i za vikend sledi nam naoblačenje sa padavinama i zahlađenje sa zapada, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje sneg, naveo je RHMZ u prognozi na svojm sajtu.

- U petak ujutru oblačno sa kišom u Bačkoj, Sremu i Mačvanskom okrugu, kao i ponegde na jugoistoku i istoku zemlјe. Tokom prepodneva naoblačenje sa kišom sa severozapada proširiće se i na ostale predele zapadne Srbije, a posle podne i uveče na sve krajeve uz pad temperature - prognoziraju meteorolozi RHMZ.

Slab vetar

Dalje se dodaje da će vetar biti slab i umeren severozapadni i zapadni, na jugu i istoku južni, a da će jutarnja temperatura biti od 4 do 12 °S, najviša dnevna od 5 na severozapadu do 19 °S na jugoistoku Srbije.

Iz RHMZ dodaju da će tokom noći sa osetnijim padom temperature kiša preći u sneg u planinskim predelima jugozapadne Srbije.

Stiže hladni talas

Za dane vikenda najavljuju hladno vreme.

Prema najavama meteorologa, sneg će u subotu zabeleti Bačku, Srem, Mačvu, Podrinje, Kolubarski okrug i zapadnu Srbiju, a u nedelju sve planine, kao i šire područje Beograda, Šumadije, centralne i jugozapadne Srbije, Pomoravlja i Podunavlja.

"U subotu oblačno, povremeno sa kišom i hladno, osim na jugoistoku gde će se i dalјe zadržati malo toplije vreme. Sneg će padati u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije uz formiranje/povećanje visine snežnog pokrivača, ali i ponegde u nižim predelima zapadne, severne i centralne Srbije.

U nedelјu hladno, mestimično sa mešovitim padavinama (kišom, susnežicom i snegom), u brdsko-planinskim krajevima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Prestanak padavina očekuje se posle podne i uveče.