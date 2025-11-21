Slušaj vest

U godini u kojoj „Turistički cvet“ slavi veliki jubilej – svoje četrdeseto izdanje – stiže i najuzbudljivija novina do sada: prvi put, upravo vi birate pobednike! Publika iz cele Srbije i dijaspore ima priliku da glasom podrži svoje favorite i tako direktno utiče na to ko će poneti najprestižnije priznanje u oblasti turizma u našoj zemlji. Glasanje počinje u petak, 21. novembra, na zvaničnom sajtu nagrade i trajeće dve nedelje.

Nagrada za trud i rad

Ovaj trenutak mnogi su čekali s nestrpljenjem – jer „Turistički cvet“, koji dodeljuje Turistička organizacija Srbije, nije samo nagrada. To je priznanje koje već četiri decenije oblikuje pravce razvoja domaće turističke ponude, motiviše lokalne zajednice, otvara vrata inovacijama i slavi sve one koji svojom posvećenošću čine da Srbija bude sve privlačnija, kvalitetnija i prepoznatljivija destinacija na turističkoj mapi Evrope.

Zato, iskoristite priliku koju sada imate i glasajte za sve one koji svojim zalaganjem i radom čuvaju i grade srpski turizam. Stručni žiri je, uoči glasanja publike, pažljivo odabrao finaliste u 8 kategorija i 3 potkategorije, a sada je red na vas. Davanjem svog glasa nagradićete trud, energiju i ideje koje su obeležile godinu za nama – od najvećih manifestacija, preko najposećenijih hotela i najinovativnijih seoskih domaćinstava, do agencija, vinskih kuća i medija koji Srbiju predstavljaju na inspirativan i drugačiji način.

KATEGORIJE I FINALISTI

1. Turistička organizacija

• TO Subotica

• TO Pirot

• TO Boljevac

2. Turistička manifestacija

• „ARRLEM“ – Ariljska letnja muzička manifestacija, Arilje

• „Tour de Fruška“, Fruška gora

• „62. Oplenačka berba grožđa“, Topola

3. Turistička agencija

• „Balkan Holidays”, Beograd

• „Trendy Travel”, Zlatibor

• „W Tours”, Vrnjačka Banja

4. Ugostiteljski objekat – hotel u gradskoj sredini

• Radisson Collection Hotel, Old Mill Belgrade

• Hotel „The Bristol Belgrade“, Beograd

• Hotel „Moskva“, Beograd

5. Ugostiteljski objekat – hotel u banji

• Hotel „Sunce“, Sokobanja

• Hotel „Podrinje“, Banja Koviljača

• Hotel „Tonanti“, Vrnjačka Banja

Foto: TOS/Luka Stojanović

6. Ugostiteljski objekat – planinski hoteli i ostali

• Hotel „Zlatibor“, Zlatibor

• Hotel „Biogor Wellness & Spa“, Sisevac

• Hotel „Sedlo“, Golija

7. Ostali objekti – seoska domaćinstva i domaća radinost

• „Nova Drina”, selo Vrhpolje

• „Janin raj“, Kragujevac

• „Bundevica“, Ruma

8. Ostali objekti – vinarije, vile, salaši, lovačke kuće i dr.

• Vinarija „Tarpoš“, Aranđelovac

• Salaš 137, Čenej

• „Drina River Glamping”, Loznica

9. Pravni subjekt za doprinos unapređenju turističke ponude

• H.T.P. „Plaža“ – Hotel Aquastar Danube / Đerdapska rivijera

• Centar za posetioce „Caričin grad“, Lebane

• Etnografski muzej u Beogradu

10. Influenser / bloger

• „@jj_travel_adventures“ – Jelena Jakovljević

• „Praktična putovanja“

• Aleksandra Didić

11. Elektronski i štampani mediji

• Emisija „Putokaz“ – TV Balkan Trip

• 92putovanja – B92

• Turistički magazin „Peta strana sveta“, Radio Novi Sad (RTV)

Foto: Promo

Vaš glas je više od klik-podrške

Ove godine, „Turistički cvet“ ispisuje novo poglavlje. U njemu se prepoznaje moć zajednice – turista, građana, zaljubljenika u putovanja, ljudi koji znaju koliko je važno da podržimo one koji Srbiju čine boljom destinacijom za sve nas. Domaćin nagrade Turistička organizacija Srbije vas poziva da posetite zvaničnu stranicu nagrade, pogledate finaliste i izaberete svoje favorite na www.turistickicvet.rs

Vaše učešće je dragoceno. Vaš glas je poruka.

A ove godine, publika je – glas koji se najjače čuje.